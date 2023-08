Les Forestiers M18 AAA sautent sur la glace à Amos

Le 34e camp d’entraînement de l'histoire des Forestiers M18 AAA s’est ouvert aujourd'hui [mercredi], à Amos.

En tout, 48 joueurs de 15 à 17 ans sont accueillis par l’organisation pour tenter de se tailler un poste. Ils ont été invités à la suite du pré-camp tenu ce printemps par l’équipe régionale de hockey midget AAA.

Du nombre, on retrouve trois joueurs de l’extérieur de l'Abitibi-Témiscamingue, dont le vétéran Hemrick Carbonneau, repêché par les Foreurs de Val-d’Or cette année. Il avait été coupé l’an dernier par Châteauguay. Il a joué avec nous, il a connu une très bonne saison et il a décidé de revenir avec nous , signale l'entraîneur-chef des Forestiers, Shawn Lanoue.

Plusieurs autres vétérans sont aussi présents au camp, dont Sheldon Rankin, Mathias Bourque et le gardien Xavier Delisle.

Un camp immersif

Jusqu’à vendredi, les joueurs vivront un camp immersif, alors qu’ils seront hébergés directement au Complexe sportif Desjardins.

Ils sont ici, on les nourrit matin, midi et soir pendant les trois jours. On a des entraînements, des tests physiques, des matchs intra-équipes, des activités d’équipe et des périodes de repos. Vendredi, ils retournent avec leurs parents. Samedi, on part pour Ferme-Neuve, près de Mont-Laurier, pour jouer deux matchs pré-saison contre les Vikings de St-Eustache , indique Shawn Lanoue.

Ouvrir en mode plein écran L'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, Shawn Lanoue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

La semaine prochaine, des joueurs seront redirigés vers le Filon de Malartic ou les Citadelles midget espoir de Rouyn-Noranda. Treize joueurs des Forestiers participeront à des camps dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

L’équipe abitibienne prendra graduellement forme jusqu’à la date limite du 27 août pour compléter l'alignement, avec le retour de certains joueurs des camps juniors.

Recréer la magie

À sa troisième saison à la barre des Forestiers, Shawn Lanoue espère recréer la magie qui a conduit l’équipe à la porte du carré d’as dans les séries éliminatoires de la Ligue M18 AAA du Québec, le printemps dernier.

« On a vraiment connu une belle fin de saison et il faut l’attribuer à l’esprit d'équipe qu’il y avait dans la chambre. Ç’a été l'une de mes plus belles années. En termes de résultats, il y a eu des hauts et des bas, mais le groupe d'entraîneurs, l'organisation et les joueurs, je dirais qu’il y avait une belle vibe autour de l'équipe », raconte-t-il.

On va essayer de reproduire ça avec les joueurs qui l’ont vécu l’an passé. Ils vont pouvoir transmettre ce message, que lorsque chacun met son grain de sel au profit de la petite collectivité qu’on a ici, on est capables de faire quelque chose de bien.

Le pilote sera épaulé par son adjoint Nicolas Dionne pour une troisième saison, ainsi que par Vincent Laroche comme entraîneur des gardiens pour une deuxième année. Sylvester Trapper rejoint le groupe d’entraîneurs pour la vidéo et les entraînements sur glace, tandis qu'André Belzile est le gérant de l’équipe pour une troisième saison.