Canadian North construira un entrepôt de marchandises à l’aéroport d’Ottawa

Le gouvernement fédéral octroiera près de 11 millions de dollars au transporteur aérien Canadian North pour la construction d’un entrepôt de marchandises à l’aéroport international d’Ottawa.

Le ministre fédéral des Transports, Pablo Rodriguez, en a fait l’annonce sur le tarmac de l’aéroport d’Ottawa, mercredi. Avec ce nouvel entrepôt, Canadian North va pouvoir continuer son travail pour faciliter le transport des marchandises partout au pays, surtout vers le nord , a-t-il déclaré dans un communiqué de presse.

L’entreprise aérienne allouera un financement équivalent, ce qui portera l’enveloppe du projet à environ 22 millions de dollars.

La nouvelle installation de fret à Ottawa doublera la capacité de Canadian North d'ici 2026, renforçant ainsi les liens vitaux entre le Nord et le reste du Canada , a affirmé le PDG de Canadian North, Michael Rodyniuk, lui aussi présent lors de l’annonce.

Ouvrir en mode plein écran Selon le PDG de Canadian North, Michael Rodyniuk, le nouvel entrepôt répondra à la demande croissante des communautés que son entreprise approvisionne en marchandises. Photo : CBC / Jean-François Benoit

L’entrepôt doit permettre de réduire les délais liés à la manutention des marchandises et élargir la zone de chargement des camions, où des files d’attente ont créé de la congestion par le passé , indique le ministère des Transports dans un communiqué.

Le bâtiment comportera des aires de réfrigération et de congélation ainsi qu’un système d’alimentation de secours en cas de phénomènes météorologiques violents.

Le sénateur du Nunavut, Dennis Patterson, fait preuve de réserves. Je ne crois pas qu’un nouvel entrepôt de marchandises à Ottawa va résoudre les problèmes auxquels font face les Nunavummiut , dit-il. « J’entends beaucoup de plaintes au sujet de l’acheminement de marchandises. »

Les coûts liés au fret me sont décrits comme étant extrêmement préjudiciables pour les entreprises et vont contribuer à accroître notre coût de la vie , croit-il.

Au cours des dernières années, Dennis Patterson a plusieurs fois exprimé son mécontentement publiquement à l’égard de Canadian North, décriant notamment un manque de transparence et un « monopole prédateur ».

En ce moment, il y a un monopole virtuel non contenu qui s'ajoute à un coût de la vie déjà exorbitant ici. C'est le premier problème que j'entends de tout le monde.

Au mois d’avril, le gouvernement fédéral a accepté de modifier des conditions établies en 2019, lors de la fusion des transporteurs aériens Canadian North et First Air. Ces changements ont notamment donné le droit à l’entreprise de faire grimper de 25 % par année les tarifs sur ses vols de passagers et de marchandises et de limiter ses itinéraires vers certaines communautés à un vol par semaine.

Le sénateur compte s’entretenir de cette question avec le ministre des Transports et le PDG de Canadian North au cours des prochaines semaines. Dennis Patterson espère notamment qu’Ottawa reviendra sur sa décision de lever les conditions établies lors de la fusion. Parmi ces conditions, les tarifs devaient initialement être gelés pendant sept ans, hormis une augmentation liée aux coûts d'exploitation.