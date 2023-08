Le Centre communautaire francophone de Truro organise cette année encore des festivités pour la Fête nationale de l’Acadie.

Le festival Quinzou che'nous propose toute sorte de spectacles et d'événements pour faire rayonner l’Acadie et le français dans le nord de la Nouvelle-Écosse.

Chaque année, c'est plus grand, c'est plus gros, y a plus d'événements, y a plus de spectacles, y a plus de choses à faire avec les jeunes , assure Jillian Ford-King, la coordinatrice de projet au Centre communautaire francophone de Truro. Cette année, c'est la même chose!

Le centre organise une levée du drapeau acadien qui sera suivi par toute sorte d’activité dont une soirée acadienne le samedi soir. Le souper théâtre qui était prévu est annulé, mais le groupe Lorraine et les Brew boys vont donner un spectacle.

Les membres du groupe Moyenne Rig seront au festival "Quinzou che'nous", dimanche le 13 août. Photo : Éric Kennedy

Dimanche c'est notre gros, événement où on ferme la rue, puis on a des jeux pour enfants et du maquillage, on a de la musique, puis de la nourriture, c'est vraiment quelque chose , témoigne Jillian Ford-King. Il faut vraiment être là aux activités.

Dimanche c’est aussi le jour du tintamarre à pied de Truro qui commencera à l’hôtel de ville et se terminera devant la scène principale, où la cérémonie d’ouverture aura lieu par la suite. Les spectateurs pourront y voir un magicien, de la danse africaine et les sœurs Aucoin qui vont chanter et danser sur de la musique acadienne.

Leur spectacle sera suivi de celui de Moyenne Rig, un groupe de musiciens de neuvième année de la région de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick, qui font sensation sur les réseaux sociaux. Puis, l’artiste Vickie Deveau sera aussi du spectacle en soirée.

Vickie Deveau remporte le concours de la Chanson Étoile, en partie choisie par le public. Photo : Radio-Canada

Comme Acadienne ici, a Truro, qui est un endroit majoritairement anglophone, d’amener mes trois enfants puis leur montrer que oui c'est un endroit anglophone, mais on peut s'amuser en français, ça fait vraiment une différence , confie Jillian Ford-King.

C'est vraiment quelque chose de spécial pour moi et pour les autres familles qui sont francophones aussi dans la Communauté.

Le festival Quinzou Che nous est un événement festif, mais il invite aussi les francophones de la région à donner aux plus démunis. La plupart des activités sont gratuites et subventionnées par de nombreux commanditaires, mais les festivaliers sont invités à amener des denrées non périssables ou faire un don.

L'année passée, on a eu, je crois, 800 livres de nourriture à donner, puis aussi on a reçu 1000 $, je crois , dit la coordonnatrice de projet. Alors c'est vraiment bien!

Avec les informations d'une entrevue de l'émission La Mouvée