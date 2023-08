Le gouvernement de l’Ontario investit plus de 300 000 $ dans un programme de formation de jeunes se préparant à des carrières bien rémunérées dans l’industrie laitière.

Le financement permettra au campus Ridgetown de l'Université Guelph d'offrir une option hybride de son programme d’apprentissage de soigneur et soigneuse de troupeaux laitiers. La majorité de la formation actuellement faite en classe pourra être suivie en ligne.

Les étudiants devront suivre 480 heures de formation en classe et 5520 heures de formation à la ferme dans le cadre d'un stage rémunéré. Ils recevront également une formation sur la santé des vaches laitières, le maintien et la nutrition de troupeaux laitiers, ainsi que sur l’utilisation de l’équipement agricole, précise le ministre McNaughton.

Selon l’Université de Guelph, le programme d’apprentissage à distance sera disponible à partir de 2024. Le programme d'apprentissage laitier est offert au campus Ridgetown depuis 2017.

Publicité

Étudiants et partenaires satisfaits

McKenna Morrison a déjà suivi le programme. Elle est contente du fait que d'autres jeunes comme elle désireux de suivre la carrière dans l’industrie laitière auront la chance de suivre de solides formations dans le domaine.

Je suis ravie de savoir que des étudiants branchés comme moi auront la possibilité d'accéder aux compétences et à la formation nécessaires pour poursuivre une carrière percutante dans ce secteur en pleine croissance , dit-elle.

Les producteurs laitiers de l’Ontario (PLO), partenaires du programme, saluent cette initiative.

Nous sommes fiers de soutenir l’engagement de l’Université de Guelph envers l’industrie laitière par le biais de programmes d’apprentissage comme celui de STL , affirme Murray Sherk, président du conseil d’administration du PLO .

Selon Brett Shepherd, directeur du campus de Ridgetown, ce programme est un grand pas en avant pour répondre aux besoins des étudiants en particulier lorsqu’il s’agit de concilier travail et études , dit-il.

Nous sommes ravis de travailler avec le PLO pour développer l’expertise de l’industrie dans toute la province.

Le partenariat sera utile aux générations futures, renchérit Trevor Jones, député de Chatham-Kent-Leamington.

Ce partenariat est synonyme d’un avenir meilleur pour nos jeunes, nos fermes familiales et le secteur laitier, et met en évidence les possibilités illimitées qui s’offrent à nous , pense le député Jones.

Ce projet est financé par le Fonds pour le développement des compétences du gouvernement, une initiative de plus de 700 millions de dollars, qui soutient des programmes novateurs permettant aux chercheuses et chercheurs d’emploi d’acquérir les compétences et la formation dont ils ont besoin pour décrocher des emplois bien rémunérés près de chez eux.