La SPA de l’Estrie lance un appel inusité aux dons

La Société protectrice des animaux (SPA) de l'Estrie doit recourir à un moyen inusité pour recueillir des dons et pour remplir ses réserves de matériel. L’organisme demande au public d'acheter directement des articles pour les animaux et a publié une liste de souhaits sur le site de commerce électronique Amazon.

Dans un message publié sur Facebook, l’organisme fournit un lien vers cette liste. Il précise qu’il est également possible d’acheter plusieurs des objets demandés dans des commerces locaux et de les livrer en mains propres aux locaux de la SPA.

La liste comprend notamment des jouets, des gâteries, des bols et des clôtures.

La responsable des communications de l’organisme, Alexane Bégin, indique que cette liste permet de répondre aux nombreuses personnes qui se demandaient comment faire des dons pour aider les animaux.

C’est plus simple pour les gens. Parfois, ils se posaient des questions. Cette liste sert de référence pour les gens qui ne savent pas quoi offrir. C’est aussi une question d’accessibilité : c’est super simple de donner comme ça , explique-t-elle.

Certaines personnes préfèrent les dons en argent. Par contre, d’autres personnes préfèrent des objets plus concrets et savoir exactement à quoi leurs dons vont servir. Pour ces gens-là, l’option est là, et ils vont pouvoir consulter la liste.