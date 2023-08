Les recherches pour retrouver deux hommes disparus en mer sont suspendues au N.-B.

La GRC confirme que les recherches pour retrouver deux hommes disparus en mer près de Tabusintac au Nouveau-Brunswick ont été suspendues, mercredi matin. Les recherches reprendront « cette semaine », en fonction des effectifs disponibles et de la météo.

Pour aujourd’hui [mercredi], la météo n’est pas propice à ce qu’on aille sur l’eau, pour la sécurité du personnel comme les pompiers , explique le sergent Patrick Dupont, responsable des opérations au détachement de la GRC de Neguac.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de l'équipe de recherche et sauvetage, mardi après-midi, au quai de Neguac. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La Garde côtière a mis fin à ses recherches, mercredi. L’opération est désormais entre les mains de la GRC.

On a une unité de plongée qui s’enligne dans les prochains jours pour continuer les recherches dans le périmètre où l’embarcation a été retrouvée , explique le sergent Dupont. C’est une question de trouver les ressources, on a des plongeurs dans d’autres provinces.

Selon lui, les recherches devraient reprendre au courant de la semaine .

Sans nouvelle depuis lundi après-midi

Les deux hommes portés disparus, Aldéric Thibodeau, 75 ans, et Léandre Thibodeau, 82 ans, sont partis à la pêche lundi vers 13 h depuis le quai de Brantville, près de Tabusintac. Depuis, plus personne n'a de nouvelles d'eux.

Leur bateau a été retrouvé mardi matin près de l'île du Portage.

La dernière fois qu'ils ont été vus, Aldéric Thibodeau portait un manteau gris, une casquette de baseball orange et des bottes de pêche en caoutchouc vert et Léandre Thibodeau portait un t-shirt blanc, un pantalon gris et un manteau de pluie jaune.

Il y a 10 ans, Tabusintac avait déjà été secouée par le naufrage d'un bateau de pêche qui avait fait trois morts.