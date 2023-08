Voilà que s'amorce le nouveau chapitre d'une longue épopée : des travaux préparatoires ont commencé cette semaine autour de l'intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Langelier en vue du prolongement de la ligne bleue. Un projet qui fait couler de l'encre depuis plus de 40 ans.

Ces travaux, qui se dérouleront jusqu'à la fin de l'année, visent à commencer à creuser dès l'an prochain la station Langelier, l'un des nouveaux arrêts prévus dans cette extension de la ligne de métro vers l'est.

On a des infrastructures urbaines souterraines qui sont dans le périmètre d’excavation des futures stations, alors pour pouvoir démarrer l’excavation, il va falloir au préalable détourner ou déplacer ces infrastructures urbaines , explique Maha Clour, directrice de projets principale à la Société de transport de Montréal (STM).

Des égouts, des conduits, des câblages souterrains et l'aqueduc devront être déplacés. Les travaux auront lieu le jour, mais les entraves à la circulation seront maintenues la nuit.

C’est certain qu’avec les travaux du prolongement et le chantier en général, ça va complexifier un peu la circulation au cours des prochaines semaines, des prochains mois et des prochaines années, admet Mme Clour. Cela dit, tout est travaillé et réfléchi avec Mobilité Montréal. On s’arrime avec les autres chantiers aussi dans le grand secteur de Jean-Talon Est.

Les travaux perturbent la circulation à l'intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Langelier.

Le réseau d'autobus n'y échappera pas. Certains arrêts seront retirés et d'autres seront déplacés, principalement sur les lignes 33, 141 et 372. La STM assure toutefois qu'un accès aux commerces et aux résidences sera maintenu en tout temps.

La future station sera située à l'emplacement d'une ancienne station de service, près du Carrefour Langelier. Celle-ci devrait être démolie l'an prochain.

Dans une vidéo mise en ligne par la STM , la directrice de projets Liliane Cardinale soutient que le maximum sera fait pour réduire les bruits de chantier ainsi que la poussière afin de limiter les impacts sur le quartier .

Cinq stations et un tunnelier

Le prolongement de la ligne comprendra cinq nouvelles stations dans l'axe de la rue Jean-Talon, respectivement près des boulevards Pie-IX, Viau, Lacordaire, Langelier et, dans le cas de la station Anjou, autour de l'autoroute 25.

Emplacement des cinq nouvelles stations de la ligne bleue

Les travaux préparatoires pour la construction de la station dans le secteur Viau/Jean-Talon ont débuté l'été dernier. Ils sont particulièrement laborieux et prendront seulement fin au cours des prochains mois.

L'aqueduc près du boulevard Viau est plus profond que celui du secteur Langelier, fait valoir Maha Clour. On se trouve au niveau du roc pour cet aqueduc-là, donc c’est sûr que ça rend les travaux un peu plus complexes, d’où le délai qui est un peu plus important par rapport à Langelier , remarque-t-elle.

Un appel d'offres est toujours en cours pour la construction du tunnel de six kilomètres qui reliera les cinq stations. Les travaux se feront au moyen d'un tunnelier de 10 mètres de diamètre alimenté à l'électricité.

Ce qu’on espère en ce moment, c’est de pouvoir adjuger le contrat début 2024. Donc, on peut s’imaginer une mobilisation des entrepreneurs et des travaux quelque part au printemps.

Ce sont des travaux d’excavation qui vont démarrer, précise Mme Clour. Le tunnelier, en tant que tel, ne sera pas livré au chantier avant probablement un an.

Travaux en vue de la construction de la station à l'intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Viau

Le prolongement de la ligne bleue en quelques dates marquantes : 1979 : le premier ministre québécois René Lévesque autorise la construction de la ligne bleue jusqu'à Anjou;

: le premier ministre québécois René Lévesque autorise la construction de la ligne bleue jusqu'à Anjou; 1988 : Québec propose de nouveau le prolongement, mais le projet est éventuellement abandonné en raison de la récession;

: Québec propose de nouveau le prolongement, mais le projet est éventuellement abandonné en raison de la récession; 1998 : le ministère des Transports annonce le prolongement de la ligne jusqu'au boulevard Pie-IX d'ici 2004;

: le ministère des Transports annonce le prolongement de la ligne jusqu'au boulevard Pie-IX d'ici 2004; 2009 : le gouvernement de Jean Charest annonce la création d'un bureau de projet chargé de se pencher sur la construction de nouvelles stations, notamment pour la ligne bleue;

: le gouvernement de Jean Charest annonce la création d'un bureau de projet chargé de se pencher sur la construction de nouvelles stations, notamment pour la ligne bleue; 2012 : sous la première ministre Pauline Marois, Québec investit 39 millions de dollars pour évaluer le projet et ses sources de financement;

: sous la première ministre Pauline Marois, Québec investit 39 millions de dollars pour évaluer le projet et ses sources de financement; 2013 : les libéraux reprennent le pouvoir et étudient la possibilité d'un prolongement en surface;

: les libéraux reprennent le pouvoir et étudient la possibilité d'un prolongement en surface; 2015 : une étude réduit en miettes l'option du train de surface;

: une étude réduit en miettes l'option du train de surface; 2017 : dans son budget, le ministre des Finances Carlos Leitao s'engage à financer le prolongement de la ligne bleue;

: dans son budget, le ministre des Finances Carlos Leitao s'engage à financer le prolongement de la ligne bleue; 2019 : un bureau de projet pour le prolongement de la ligne lance ses opérations et Ottawa annonce qu'il allouera 1,3 milliard de dollars pour la construction des stations;

: un bureau de projet pour le prolongement de la ligne lance ses opérations et Ottawa annonce qu'il allouera 1,3 milliard de dollars pour la construction des stations; 2021 : la STM commence des travaux préparatoires autour de l'intersection de la rue Jean-Talon et du boulevard Lacordaire.

Cap sur 2029

Le plan initial était de connecter la nouvelle extension de la ligne bleue à l'éventuel REM de l'Est. Or, ce projet est mis en péril après le dévoilement d'un plan qui estime les coûts d'un tel tronçon du REM à 36 milliards de dollars.

Dans tous les cas, la station Lacordaire sera prête à être reliée au train, affirme Maha Clour. On conçoit la station pour qu’elle soit fonctionnelle d'elle-même, souligne-t-elle. Mais le jour où un projet structurant de l’est verra le jour, on va pouvoir assurer le raccordement.

Maha Clour, directrice de projets principale à la STM

Le développement du réseau des transports dans l'est de la métropole n'en est pas à ses premiers rebondissements. Le prolongement de la ligne bleue avait été autorisé en 1979 par le gouvernement de René Lévesque et a fait l'objet de multiples rétropédalages et tentatives de résurrection depuis.

Le projet, dont la facture est pour le moment évaluée à 6,4 milliards de dollars, est toutefois plus concret que jamais. L'inauguration des nouvelles stations est prévue en 2029.

On a quand même, depuis les dernières années, fait beaucoup d’études géotechniques d’analyse du sol, donc on espère ne pas avoir de surprise. Malheureusement, on ne peut rien garantir, mais on prend toutes les précautions nécessaires.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette Comeau