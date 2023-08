Studio Chabot de Roberval : l’histoire régionale en 80 000 photos

La Société d'histoire Domaine-du-Roy a un défi colossal cet été : traiter une partie des 80 000 images offertes par le Studio Chabot de Roberval. Ce fonds d'archives contient des milliers de photos inédites du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont des années 1920 jusqu'aux années 2000.

Joseph-Émile Chabot était un photographe de renom qui a photographié les moindre recoins de la région de 1925 jusqu’en 1976, l’année de son décès. À ce moment, son fils reprend les rênes de l’entreprise pour finalement vendre les photos à la Ville de Roberval. C’est au Centre d’archives Domaine-du-Roy que revient la mission de les conserver.

Ouvrir en mode plein écran Une carte postale créée par Joseph-Émile Chabot. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Au cours des dernières semaines, 8000 photos ont été traitées. D’autres ont été préservées en 2015.

On apprend beaucoup avec les photographies, on apprend aussi l’importance des villages et des villes, que ce soit au niveau économique et social. (...) Ça a une grande importance que ce soit conservé et bien traité et ça fait partie de notre mission de les diffuser également , assure le directeur général du Centre d’archives Domaine-du-Roy, Maxime Lamontagne.

Ouvrir en mode plein écran Jean Grimaldi et sa troupe devant le Studio Chabot à Roberval, vers 1936. Photo : Centre d'archives Domaine-du-Roy / Ville de Roberval, fonds Studio Chabot

Pour la région, Louis-Joseph Chabot, c’est vraiment un très grand photographe

Les photos sont parfois difficiles à identifier et la société d'histoire mène un vaste travail d'enquête pour bien conserver les images.

Ouvrir en mode plein écran Maxime Lamontagne, directeur général de la Société d'histoire Domaine-du-Roy. Photo : Radio-Canada / Rosalie Dumais-Beaulieu

Je prenais une photo, je regardais c'était quoi, je mettais un titre, une petite description, la date. Comme ça, ça facilitait la recherche , explique le stagiaire archiviste Thomas Cloutier.

Une partie des photos étaient utilisées comme cartes postales. Il y avait de la couleur, il y avait un effet artistique, c'était un peu tape-à-l’oeil pour les touristes qui venaient chercher les beaux paysages de notre région , explique Maxime Lamontagne.

Ouvrir en mode plein écran Un cirque dans le cadre de l’exposition agricole de Roberval en 1950. Photo : Centre d'archives Domaine-du-Roy / Ville de Roberval, fonds Studio Chabot

La société d'histoire a encore beaucoup de pain sur la planche pour les prochaines années, avec un peu plus de 68 000 photos restantes à traiter.