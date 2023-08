Plus de 500 logements pourraient être bâtis sur le terrain de l’ancien hôpital de Sudbury

Panoramic Properties a annoncé que l’ancien hôpital Saint-Joseph de Sudbury pourrait être détruit pour faire place à un nouveau projet de tours d’habitation.

La compagnie propose de démolir l’ancien hôpital, pour y construire trois tours d’habitation, totalisant plus de 500 logements.

Le plan voit la construction d'un immeuble de copropriétés de 20 étages, qui va abriter 222 logements et un restaurant ouvert au public. Une autre tour de lofts urbains de 16 étages comprendra 199 appartements locatifs. Il y aura 109 autres logements dans une résidence pour retraités de 12 étages.

La compagnie avait autrefois prévu de convertir l'ancien hôpital de la rue Paris en 125 appartements et de construire un nouveau bâtiment avec 85 autres unités à côté.

Ouvrir en mode plein écran Les trois bâtiments construits vont avoir des fonctions différentes et vont accueillir plusieurs sortes de clientèle. Photo : Facebook/Panoramic Development

Panoramic avait reçu le feu vert du conseil municipal du Grand Sudbury en 2012 pour la construction, mais peu de travaux avaient depuis été effectués.

La transformation du bâtiment en la plus grande murale au pays par le festival Up Here en 2019 a été une décision controversée, plusieurs Sudburois ont depuis manifesté leur désaccord quant à l’état de l’ancien hôpital.

Panoramic est enthousiaste à l'idée de présenter les plans de la vision future de ce site essentiel dans la Ville du Grand Sudbury. Nous espérons que les Sudburois seront enthousiasmés par le nouveau chapitre de croissance et de développement que représente ce projet , indique Angelo Butera, président de Panoramic, dans un communiqué.

M. Butera affirme que lui et son équipe ont hâte de travailler avec le conseil municipal et le personnel de la Ville du Grand Sudbury une fois que son entreprise aura officiellement fait la demande de modifications au plan officiel et au zonage au cours des prochains mois.

Ouvrir en mode plein écran La murale de l'hôpital fait le bonheur et le malheur de certains résidents de la région de Sudbury. Photo : Radio-Canada / Justine Cohendet

Le maire du Grand Sudbury Paul Lefebvre s’est réjoui de ce nouveau jalon dans le dossier de l’hôpital.

Il indique dans une réponse par courriel à Radio-Canada que le projet constitue un développement résidentiel réfléchi et durable qui répond aux besoins changeants des résidents de notre communauté aux diverses étapes de leur vie .

Ajoutant que ce type de projet multigénérationnel constitue la clé dans notre cheminement vers la croissance de la population et de l’économie locale .

Les modifications pour permettre la mise en place du projet devront être approuvées par le conseil municipal avant que le promoteur puisse aller de l'avant.

Avec les informations d'Erik White de CBC et de Francis Beaudry.