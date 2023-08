Ottawa investit plus de 4 M$ pour la santé sexuelle et reproductive des Autochtones

Le ministre fédéral de la Santé, Mark Holland, de passage à Vancouver, a annoncé un financement de 4,3 millions de dollars pour améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive pour les populations autochtones au pays.

L’objectif sera de créer du matériel éducatif adapté aux cultures et inclusif pour améliorer l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive essentiels et de réduire les obstacles à l’accès aux soins pour les personnes autochtones.

Au cours des années, nous avons vu les impacts négatifs que subissent les femmes, les jeunes et les membres [autochtones] de la communauté 2SLGBTQQIA+ lorsqu’ils tentent d’avoir accès au système de santé , a expliqué Heather Hastings, directrice générale de la santé autochtone avec la Régie de la santé de la Colombie-Britannique. Nous devons aider les professionnels de la santé à faire mieux.

Mark Holland a déclaré que les services doivent non seulement exister, mais doivent aussi être accessibles pour les communautés éloignées. Il faut aussi s'attaquer à la stigmatisation et comprendre pourquoi les gens qui en ont besoin n'utilisent pas certains services.

Cet argent provient du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive et financera des projets dirigés entre autres par la Régie provinciale de la santé de la Colombie-Britannique, le National Council of Indigenous Midwives et l’Association des femmes autochtones du Canada.

C’est dans son budget de 2021 que le gouvernement s’est d’abord engagé à investir 45 millions de dollars pour améliorer l’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive pour les citoyens canadiens confrontés aux plus grands obstacles. Il a promis 36 millions de dollars additionnels dans son budget de 2023.

À ce jour, 23 projets ont été financés. Parmi ces projets, quatre portent sur l’accès à l’avortement, sept portent sur les besoins en santé sexuelle et reproductive des communautés 2ELGBTQl+ et quatre se concentrent sur les communautés autochtones, dont les personnes bispirituelles et les jeunes autochtones.