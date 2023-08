Esprit-Saint et Trinité-des-Monts en mode séduction de nouveaux habitants

Les Municipalités d'Esprit-Saint et de Trinité-des-Monts prennent des mesures pour assurer la revitalisation des villages. Leur objectif est d'attirer de nouvelles familles pour assurer la survie de leur école, tout en luttant contre la pénurie de logements qui sévit durement à Rimouski.

Pour ce faire, les deux municipalités dressent la liste des logements vacants et des maisons à vendre sur leur territoire.

Selon le maire d'Esprit-Saint, Langis Proulx, le nombre d'enfants inscrits à l'école du village ne permet pas d'atteindre le seuil minimum établi par le Centre de services scolaires des Phares pour la maintenir ouverte.

Pour la prochaine année qui s'en vient, il y a 19 élèves de garantis à l'école. Normalement, ça en prend au moins 20. On a comme une année de sursis. [On espère] que l'année prochaine et que l'autre année, on ait 24 ou 25 enfants de prévus pour ne pas que l'école ferme tout de suite , soutient le maire.

Tant que je vais être maire d'Esprit-Saint, l'école, elle ne fermera pas.

Les enfants du village voisin de La Trinité-des-Monts fréquentent l'école d'Esprit-Saint depuis une vingtaine d'années, selon le coordonnateur et secrétaire de la Coalition urgence rurale du Bas-Saint-Laurent, qui est également coordonnateur du Centre de mise en valeur des Opérations Dignité, Martin Gagnon. Ce dernier a aidé la Municipalité d'Esprit-Saint à dresser la liste des logements vacants.

On a 32 familles qui attendent à Rimouski, pendant qu'ici, on a des logements disponibles.

Le maire d'Esprit-Saint ajoute être en négociations avec la fabrique paroissiale pour cinq terrains situés au centre du village. Ces terrains pourraient être rendus disponibles par la Municipalité au printemps pour la construction de nouvelles résidences.

Il espère attirer l'un des ménages qui ne trouvent pas de logement à Rimouski.

Ouvrir en mode plein écran Une trentaine de ménages cherchent un logement permanent dans les environs de Rimouski. (photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Pier-Olivier Busque

Une trentaine de familles cherchent un logis permanent dans les environs de Rimouski, selon l'Office d'habitation Rimouski-Neigette (OHRN).

Cela dit, le directeur du service à la clientèle pour l' OHRN , Daniel Bélanger, indique que l'organisme a pu aider 19 ménages à trouver un logement permanent depuis le 1er juillet.

Aujourd'hui, on vous dit qu'on est encore à 32 [ménages sans logis], bien voyez, les mathématiques sont quand même bonnes. [...] Nécessairement qu'en ce moment, avec la communauté étudiante, qui a beaucoup d'intérêt au 1er septembre, il y a beaucoup de pression sur les mêmes logements , poursuit M. Bélanger.

Il affirme que certaines des familles qui cherchent un logement se disent prêtes à déménager dans une municipalité près de Rimouski.

Est-ce que [l'ensemble] des milieux ruraux pourraient répertorier, chez eux, s'il y a des logements de disponibles?

Le coordonnateur d'Action populaire Rimouski-Neigette, Michel Dubé, invite par ailleurs les autres municipalités du Haut-Pays à publier une liste de leurs logements vacants, comme l'ont fait Esprit-Saint et La Trinité-des-Monts.

Une situation héritée du Bureau d'aménagement de l'Est-du-Québec?

Le coordonnateur de la Coalition urgence rurale du Bas-Saint-Laurent et coordonnateur du Centre de mise en valeur des Opérations Dignité, Martin Gagnon, estime que les villages du Haut-Pays ont du mal à assurer la survie de leurs écoles, parce qu'une génération de résidents a quitté dans les années 1960.

Ouvrir en mode plein écran Une manifestation symbolique s'est tenue à l'église d'Esprit-Saint l'an dernier pour rappeler l'importance de se souvenir des Opérations Dignité et de garder les villages ruraux vivants. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Il rappelle que le gouvernement du Québec, par un plan dressé par le Bureau d'aménagement de l'Est-du-Québec, projetait de fermer environ 80 villages du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, dont Esprit-Saint et La Trinité-des-Monts.

Il y a une génération complète qui [les] a quitté, les 18-35 ans, parce qu'il n'y avait plus d'avenir ici. On leur disait qu'on allait fermer les villages.

Martin Gagnon affirme que, même si ces villages n'ont finalement pas fermé, après les importantes mobilisations citoyennes des Opérations Dignité, de nombreux résidents ont tout de même fait le choix d'aller s'établir ailleurs.

Il estime qu'une mobilisation est maintenant nécessaire pour maintenir les services dans les villages, dont les écoles, en attirant de nouveaux résidents.

Il faut donc se faire un plan de match, avoir une politique pour accueillir les nouveaux arrivants, que ce soit des reports de taxes, des trucs du genre, estime M. Gagnon.

Selon les données du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) la municipalité d'Esprit-Saint compte 321 résidents et celle de La Trinité-des-Monts, 245.

Avec les informations d'Émie Bélanger