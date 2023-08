Où célébrer la Fête nationale de l’Acadie au Nouveau-Brunswick?

Les festivités du 15 août en Acadie seront nombreuses et diverses, mardi. Voici un aperçu de ce qui est prévu au Nouveau-Brunswick.

« Le plus gros party de l'année » à Bouctouche

À Bouctouche, le Pays de la Sagouine promet le plus gros party de l’année! . En plus d’une journée gratuite de festivités pour tous sur l’Île-aux-Puces, des performances de Mainlanders, Hert LeBlanc, Trio Cedric Watson et Réveil sont à l’horaire dès 11 h 30.

Ouvrir en mode plein écran Le Pays de la Sagouine sera l'hôte de célébrations du 15 août. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Le spectacle La fête du pays sera télédiffusé de Bouctouche sur les ondes de Radio-Canada à partir de 18 h. Joseph Edgar et Sirène et Matelot font partie des artistes qui chanteront en direct.

Lisa LeBlanc et Édith Butler à Caraquet

À Caraquet, un tour guidé sous le thème de l’alimentation en Acadie du 18e au 20e siècle a lieu en avant-midi au Village Historique Acadien. Dès 19 h, Édith Butler, Lisa LeBlanc, Aboiteau et La Trappe feront vibrer les foules sur le site du Tintamarre de l’église de la rue Cormier, après une journée de festivités familiales extérieures.

Ouvrir en mode plein écran Édith Butler et Lisa LeBlanc (Photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Amélie Grenier

Acadie Rock à Moncton, 1755 à Dieppe

À Moncton, un spectacle gratuit est prévu au parc Riverain, dès 18 h 30, avec Écarlate, Cedric Watson, BAIE, Lou-Adriane Cassidy et Les Hôtesses d’Hilaire. L’animation sera assurée par les drag queens Rose Beef, Sami Landry, Chiquita Mére et Barbra Wire. Le festival Acadie Rock, responsable des festivités, se poursuivra jusqu’au samedi.

À Dieppe, on souligne cette année quatre décennies de célébrations de la Fête nationale de l’Acadie. Des activités familiales précéderont le Tintamarre. Dès 16 h, le site MusiquART sur la rue Notre Dame s’animera aux sons du groupe Réveille. Après le tintamarre, Suroît, Beauxmont, 1755 et les Mainlanders se succèderont sur la scène.

Ouvrir en mode plein écran Le mythique groupe acadien 1755 (Photo d'archives.) Photo : Radio-Canada / Sarah Gagnon-Piché

À Memramcook, on fête le « quinzou » au Monument-Lefebvre. Jeux gonflables, marché d’artisans, camions de nourriture et un spectacle de Beaumont, La Trappe et le groupe louisianais The Revelers attendent les citoyens dès 14 h. Des feux d’artifice ont lieu en soirée.

Célébrer sur la plage ou le quai à Cap-Pelé et Shediac

À Cap-Pelé, c’est à la plage de l’Aboiteau que les festivités ont lieu, dès 14 h. Des activités familiales et une prestation du groupe louisianais The Revelers en soirée précéderont les feux d’artifice, prévus à 21 h.

À Shediac, on risque de danser fort cette année. Radio Radio sera en performance à 21 h au bar Captain Dan's, et des DJs prendront ensuite la relève jusqu’à tard. Des activités ont aussi lieu dans la journée à la plage Parlee.

Ouvrir en mode plein écran Gabriel L.B. Malenfant et Jacques Alphonse Doucet, alias Jacobus, les deux membres de Radio Radio. (Photo d'archives.) Photo : Radio Radio / Félix Renaud

Le Restigouche n'est pas en reste

À Kedgwick, on invite les citoyens à venir rendre hommage à l’ancien député et maire Jean-Paul Savoie, avec une levée de drapeau à 18 h à l’hôtel de ville. Un spectacle de musique est prévu en soirée.

Dans la région de Campbellton, l’auteur-compositeur-interprète Laurie Leblanc sera en spectacle à la salle Alma d’Atholville, en soirée.

Ouvrir en mode plein écran Laurie LeBlanc, auteur-compositeur-interprète. (Photo d'archives.) Photo : Radio-Canada / Monique Bourque

Des célébrations ont aussi lieu ailleurs dans la province, notamment à Petit-Rocher, Lamèque, Fredericton, Saint-Jean, Neguac, Rogersville, Tracadie, Shippagan, Rexton, Saint-Louis-de-Kent, Champdoré, Le Goulet, Haut-Madawaska, Sackville.

Comme la tradition le veut, le Grand Tintamarre a lieu dans les endroits où la fête nationale est célébrée. À noter que l’heure peut légèrement varier selon les communautés.

Un « blockparty Acadien » à Bathurst samedi

Bathurst organise pour sa part un blockparty Acadien le samedi 19 août, sur la rue principale. Plywood Joe et La Virée.

Ouvrir en mode plein écran Une foule présente lors du Tintamarre 2018 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. (Photo d'archives) Photo : avec la gracieuseté du Festival Acadie Rock

Avec les informations de Pascale Savoie-Brideau