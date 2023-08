La société Revera se retire de la gestion de foyers pour personnes âgées

L'entreprise privée de résidences pour personnes âgées Revera a annoncé la semaine dernière qu’elle met en œuvre des plans de « transition » pour se retirer de la gestion des maisons de retraite dans le pays.

La société était autrefois l'un des plus grands exploitants de foyers de soins de longue durée au Canada.

Revera a pris la décision de se concentrer principalement sur la gestion de biens immobiliers et ne gérera plus de résidences pour personnes âgées au Canada , peut-on lire dans un avis envoyé le 2 août aux représentants syndicaux des travailleurs de Revera.

Revera n'a pas fourni d'autres détails sur la décision de cesser d'exploiter des foyers pour personnes âgées. Les informations distribuées aux syndicats indiquent que plus de 80 résidences pour personnes âgées font partie du transfert proposé, avec plus de la moitié en Ontario. Les autres se trouvent au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Il y a notamment des établissements à Edmonton, Calgary, Regina, Saskatoon, Winnipeg, Vancouver, Victoria, Toronto et Ottawa.

Les changements, qui devraient intervenir au cours des prochains mois, sont sujets aux approbations réglementaires habituelles, y compris les examens et approbations habituels de diligence raisonnable des autorités sanitaires , a indiqué l'entreprise qui conservera la propriété d'un certain nombre de résidences pour personnes âgées.

Revera a affirmé qu'il n'y aurait pas de changement dans le personnel des différents foyers.

Un porte-parole du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Alberta (AUPE) qui représente les travailleurs de Revera dans plusieurs maisons de retraite à Calgary, Edmonton et Red Deer, a publié une déclaration mardi.

Nous continuerons à veiller à ce que nos travailleurs de la santé de première ligne aient des ressources dont ils ont besoin de la part de l'employeur pour soutenir les résidents en toute sécurité, et qu'ils soient traités avec le respect qu'ils méritent.

L'accès aux soins de santé publics en question

Tamara Daly, professeure de politique et d'équité en matière de santé à l'Université York, à Toronto, a indiqué que l'accès aux soins de santé publics pour les personnes âgées reste un problème au Canada.

Ils sont traités comme des locataires qui reçoivent des soins, plutôt que comme des personnes présentant diverses vulnérabilités , a-t-elle souligné. Malgré les leçons tirées de la pandémie, les soins aux personnes âgées restent une activité largement à but lucratif au Canada, que ce soit dans le secteur des maisons de retraite ou dans celui des maisons de soins infirmiers.

[Ces personnes âgées] nécessitent un niveau élevé de soins et de soutien auquel elles ne peuvent accéder par le biais de notre système de soins de santé public.

Trois entreprises canadiennes comptent reprendre la gestion de dizaines de maisons de retraite Revera. La société montréalaise Cogir, qui possède des centaines d'appartements, de condominiums locatifs et de maisons de retraite, devrait prendre en charge la gestion de plus de 60 propriétés de Revera.

La compagnie Optima Living devrait prendre en charge la gestion de quelques résidences en Alberta et en Colombie-Britannique, tandis que Levante Living gérera une douzaine d'établissements en Ontario.

Avec les informations de Madeline Smith