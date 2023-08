Le Collège Glendon, le campus bilingue de l’Université York, propose des changements radicaux à sa structure pour réduire son déficit de près de 37 millions de dollars. Un contexte qui suscite l'inquiétude de certains membres du corps professoral.

La plus récente version du plan de restructuration publiée le 30 juin et obtenue par Radio-Canada révèle que les coûts importants associés à la structure actuelle et la diminution du nombre d’étudiants depuis quelques années causent des problèmes budgétaires.

Aucune décision n’a encore été prise concernant la structure finale , dit le Collège. D'autres consultations auront lieu au cours des prochaines semaines.

Selon les dernières projections incluses dans le budget multiannuel de l’établissement, le déficit accumulé du campus du nord-ouest de Toronto passera de 36,7 millions de dollars à 53,6 millions dans trois ans. Le nombre d’étudiants est en baisse constante depuis 2017. Le Collège compte presque 1000 étudiants de moins qu'il y a six ans.

[Le déficit] va croître rapidement au cours des trois prochaines années sans action urgente.

Pour rectifier ce problème, le 1er août, l’établissement postsecondaire a d’ailleurs publié un appel d’offres dans le but d’offrir à une entreprise qui a des ressources substantielles un contrat de marketing. Selon l’appel d’offres, le Collège veut promouvoir le campus auprès des Franco-Ontariens.

La situation dans son ensemble préoccupe des membres du corps professoral qui ont vu les classes du campus se vider au cours des dernières années. Je crains que le caractère bilingue de Glendon disparaisse, tout à fait , confie la professeure Usha Viswanathan, qui est aussi directrice du Centre de formation linguistique pour les études en français.

L’éducation en français sera toujours minoritaire en Ontario, donc il ne faut pas que les considérations économiques dominent la conversation. La valeur de cette éducation n’est pas juste économique — elle est aussi culturelle et politique , affirme Stephanie Latella, présidente du syndicat représentant les professeurs contractuels de l’Université York.

Changements importants

D’ici la rentrée 2024-2025, le Collège veut alléger sa structure administrative, qui est relativement lourde par rapport à celle du reste de l’Université York, en réduisant le nombre de coordonnateurs de programme, d’après le document de restructuration.

Le Collège, dirigé par le Franco-Ontarien Marco Fiola, convient dans sa proposition de restructuration que celle-ci est radicale . Si les changements ont lieu, le nombre de leaders au premier cycle, tels que les directeurs de programme, passerait de 28 à 11, selon le plan.

Le Franco-Ontarien Marco Fiola est le principal du Collège Glendon. (Photo d'archives)

Un nombre assez spectaculaire d'individus ont des rôles administratifs.

Du lot, on pourrait compter le poste de directrice du Centre de formation linguistique pour les études en français, qui est occupé actuellement par la professeure Viswanathan. Il se peut que le poste disparaisse dans un an , explique-t-elle en entrevue.

Glendon aurait, au terme des modifications apportées à sa structure, quatre départements.

La mise en œuvre du plan nécessitera sans aucun doute un ajustement , reconnaît le collège.

Les doutes d'un syndicat

La transition ne sera en effet pas sans conséquences pour certains employés, dont les professeurs contractuels et les assistants d'enseignement, qui sont représentés à Glendon par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP, section 3903).

En réduisant le travail administratif, les professeurs permanents qui dirigent actuellement des programmes enseigneront davantage, soutient la présidente, Stephanie Latella. Leur charge d’enseignement est éliminée lorsqu’ils obtiennent ces postes, donc [s'ils reprennent l'enseignement] cela réduira le nombre de cours disponibles pour les contractuels , explique-t-elle en entrevue.

Nous sommes très inquiets de perdre des contrats.

Le professeur de l'Université de Toronto Glen Jones, qui se spécialise en éducation postsecondaire, affirme qu'il est en effet possible que des contractuels perdent des charges de cours.

Le professeur Glen Jones estime que les inquiétudes du syndicat sont fondées. Si vous souhaitez économiser en réduisant les tâches administratives des professeurs, cela va nécessairement mener à une réduction du nombre de personnes qui ont des charges de cours , dit-il.

Peu de détails sur le français

Plusieurs aspects du plan suscitent encore les questionnements de Stephanie Latella. De quelle façon cela va-t-il augmenter les inscriptions? se demande celle qui est aussi chargée de cours au programme d’études féministes. D’autre part, nous ne savons quel sera l’impact sur le bilinguisme , note-t-elle.

Actuellement, la représentante syndicale sent que l’Université York désinvestit au campus Glendon. Beaucoup d'employés pensent que cela pourrait avoir un effet d'entraînement et mener éventuellement à la fermeture du Collège, dit-elle.

Stephanie Latella se dit par contre que l'appel d'offres est peut-être un signal que l'établissement veut investir dans le recrutement.

La présidente du syndicat représentant les professeurs contractuels du Collège Glendon, Stephanie Latella, sent que l'Université York n'a pas investi suffisamment dans son campus bilingue.

Pour Usha Viswanathan, la lutte pour la protection de Glendon est une affaire personnelle. J’ai grandi à Vancouver, en milieu minoritaire, avec une mère francophone belge, mais un père indien , explique-t-elle. Je suis un peu cette francophone qui, avant, ne se voyait pas représentée , poursuit-elle.