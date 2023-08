C’est parti pour les travaux de réaménagement de l’échangeur Darche

Les travaux de réaménagement s'amorcent progressivement sur l’échangeur Darche, à Sherbrooke. Des entraves sont maintenant installées sur l'accotement de l'autoroute 410, entre la rue King Ouest et le boulevard de Portland.

Des voies de circulation seront d'ailleurs fermées sur la route 112 au cours des trois prochaines semaines. Actuellement, nous sommes vraiment à la phase préparatoire des travaux, donc on voit que ça commence à s'activer principalement dans les cadrans , mentionne la porte-parole du ministère des Transports en Estrie, Isabelle Dorais.

Cette dernière souligne l’importance de maintenir un lien d’ouest en est dans la ville de Sherbrooke. On le sait, c'est un secteur névralgique. On ne veut pas, au ministère, provoquer des entraves prématurées, donc chaque chose sera faite selon une séquence de travaux préétablis.

Des signaleurs seront donc en place lors des heures de pointe. Des feux de circulation temporaires seront également installés. Pour les équipes du ministère, les trois prochaines semaines seront des semaines d’observation afin que le chantier ne soit pas problématique pour d'autres secteurs de la ville .

La porte-parole prévient que les Sherbrookois devront toutefois s’armer de patience dans trois semaines, soit au moment où l’îlot central de l'échangeur sera démoli. C'est certain qu'il y aura une fermeture de voies dans chacune des directions et à partir de ce moment-là. Il y aura certains désagréments, des ralentissements également qui sont à prévoir sur la rue King Ouest, mais également sur l'autoroute 410.

Cette phase des travaux correspond également au retour en classe et à la fin des vacances estivales pour plusieurs Sherbrookois. Isabelle Dorais conseille donc aux automobilistes de prévoir leurs déplacements.

C'est assez exceptionnel de constater à quel point les gens ont une capacité d'adaptation. Au départ, quand il y a des changements, ça nous prend quelques jours. Ensuite, on établit nos repères, on trouve des chemins plus aisés.