Vente de terrains municipaux pour créer des logements aux Îles

L'administration municipale a vendu trois lots situés à Cap-aux-Meules à la Corporation immobilière des Îles-de-la-Madeleine afin qu'un projet de développement immobilier y voit le jour.

La Corporation immobilière des Îles-de-la-Madeleine, un organisme à but non lucratif chapeauté par La Vague, projette de construire plusieurs logements sur ces terrains situés à proximité du bâtiment de la Légion canadienne.

Le nombre exact d'appartements qui seront construits n'a pas été dévoilé, mais le maire des Îles-de-la-Madeleine laisse entendre que le projet en est un d'envergure.

On a un projet qui est sur la table, qui a été présenté au conseil municipal, mais qui n’est pas encore prêt pour la présentation publique , explique le maire des Îles-de-la-Madeleine.

Antonin Valiquette, estime que cette vente de terrains municipaux, au prix de l'évaluation municipale, est fort pertinente dans un contexte de pénurie de logements.

La priorité du conseil, c’est qu’on avance dans ce dossier-là. Je veux des unités d’hébergement, je les veux abordables et je les veux rapidement. Pour que ça aille rapidement, il fallait vendre des terrains municipaux propices à la construction dans ce secteur-là.

Ouvrir en mode plein écran Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, estime que la Corporation immobilière des Îles-de-la-Madeleine pourra développer des logements de manière «agile, efficace et rapide». (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La vente des terrains municipaux à la Corporation immobilière des Îles-de-la-Madeleine pour la somme d'environ 220 000 dollars est assortie de conditions, notamment que les logements soient loués à l'année.

Installations septiques : une pétition de 225 noms

Quelque 225 personnes du secteur Grand-Ruisseau, sur l'île du Cap aux Meules, ont déposé une pétition à la Municipalité.

Publicité

Ces citoyens déplorent avoir reçu en février une lettre leur rappelant que leurs installations septiques n'étaient pas conformes à la réglementation provinciale.

La missive municipale leur demandait de s'engager à effectuer un test de sol d'ici septembre 2023, sous peine d'amende.

Les signataires de la pétition estiment qu'il est déjà connu que le sol du secteur est composé de terre glaise, ce qui complique la mise en place d'installations septiques.

Ils affirment que de dépenser pour effectuer cette analyse du sol est l'équivalent de jeter de l'argent par les fenêtres .

Ils font également valoir que l'ancien maire Jonathan Lapierre avait reconnu la situation particulière de Grand-Ruisseau et s'était engagé à trouver une solution.

Ouvrir en mode plein écran De nombreuses résidences de l'archipel disposent d'installations septiques non conformes à la réglementation provinciale. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

On peut regarder quelles sont les options, mais un moment donné, il faut que les citoyens se responsabilisent là-dessus et fassent au moins leur test de sol, affirme le maire Antonin Valiquette. Après ça, si on peut accompagner et trouver des voies de passage, mais il faut commencer par le test de sol, c'est un incontournable.

On ne peut pas dire qu'on sait déjà que c'est de la terre glaise, il faut que ce soit documenté, que ce soit officiel, que ce soit certifié par un professionnel sinon ça n'a aucune espèce de valeur légale, ou administrative ou technique.

M. Valiquette estime que la Municipalité a fait preuve d'une très grande patience dans le dossier, alors que certaines villes québécoises ont distribué des amendes aux citoyens ayant des installations septiques non conformes dès 2016.

Publicité

Demande d’étude pour augmenter la sécurité routière

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine appelle le ministère des Transports à effectuer une étude de sécurité dans un secteur de Havre-aux-Maisons.

L'endroit visé par cette demande est l'intersection de la route 199 et des chemins de la Dune-du-Sud et du Cap-Rouge.

La Municipalité soutient que plusieurs accidents, dont un mortel en mai dernier, sont survenus dans le secteur au cours des dernières années.

Ouvrir en mode plein écran Le chemin de la Dune-du-Sud se trouve à droite et le chemin du Cap-Rouge à gauche, de part et d'autre de la route 199 qui est de juridiction provinciale. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les élus considèrent que la vitesse tolérée est assez élevée pour une voie de circulation achalandée située au cœur du village.

La Municipalité a reçu plusieurs requêtes de la part de citoyens, notamment il y a quelques mois à la suite d’un accident mortel, souligne le maire des Îles-de-la-Madeleine. Le conseil a estimé juste et responsable de demander au ministère des Transports du Québec d’analyser le caractère de sécurité de cette intersection et de voir si on ne pouvait pas en diminuer les risques pour les automobilistes.

Contrat pour aider les commerçants de La Grave

La Municipalité des Îles-la-Madeleine pose une nouvelle action pour faciliter les démarches des commerçants de La Grave qui souhaitent adapter leur bâtiment au risque de submersion côtière.

Un contrat de gré à gré de 25 000 dollars a été octroyé à la firme Union Structure afin d'évaluer les fondations des bâtiments du site patrimonial, en vue de leur rehaussement.

Après les inondations causées lors du passage de Fiona en septembre dernier, de nombreux propriétaires avaient fait part de leur volonté de mettre leur bâtiment sur pilotis.

Ouvrir en mode plein écran Certains commerçants de La Grave ont déjà procédé au rehaussement de leur bâtiment, dont la bijouterie Belle et Nathan. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Ce contrat va permettre à la firme d'effectuer 170 heures de travail, au bénéfice de l'ensemble des propriétaires du site patrimonial.

Ce qu'on espère, c'est que ça va sauver du temps aux commerçants qui vont vouloir faire des travaux, pour s'adapter aux risques de submersion.

Le contrat sera payé à même l'aide financière versée par le ministère de la Culture et des Communications à la Municipalité à la suite du passage de Fiona.

Au printemps, la Municipalité a également utilisé ces fonds provinciaux pour payer un inventaire archéologique qui visait aussi à faciliter les démarches des commerçants de La Grave qui souhaitent surélever leur bâtiment.

Agrandissement d’un commerce : les élus reportent leur décision

Des résidents de l'allée Conrad-Miousse, dans le village de l'Étang-du-Nord aux Îles-de-la-Madeleine, s'opposent à une demande de dérogation mineure, en lien avec l'agrandissement d'un commerce avoisinant.

Lors de la séance municipale de mardi soir, un résident du secteur, Louis Vigneau, a fait valoir que l'agrandissement du commerce Meubles et moi exacerberait des problèmes de sécurité routière dans le secteur. Désormais retraité, M. Vigneau a agi comme chef du centre de services du ministère des Transports du Québec aux Îles-de-la-Madeleine.

Un document signé par six propriétaires de maison et de terrain de l'allée Conrad-Miousse a été distribué aux élus municipaux.

Ils y font valoir que les voitures stationnées devant l'entreprise bloquent déjà la visibilité lorsqu'ils s'engagent sur la route 199 et que l'entreprise utilise régulièrement l'allée privée pour effectuer ses activités commerciales.

Ouvrir en mode plein écran L'allée Conrad-Miousse se trouve juste à gauche du magasin Meubles et moi. Les résidents du secteur déplorent que l'entreprise utilise l'allée pour le transbordement de ses marchandises. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les élus municipaux qui comptaient accepter la demande de dérogation mineure ont plutôt choisi de reporter la décision, à la lumière de ces préoccupations citoyennes.

Les points qui ont été amenés par les citoyens lors de la dérogation mineure étaient inconnus et ne faisaient pas partie de discussions du conseil lorsque la demande lui a été présentée , affirme le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette. On veut s'assurer que le conseil prenne la décision la plus éclairée possib le.