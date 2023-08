Netflix lance une application qui transforme votre téléphone en manette de jeu

Jouer à des jeux de Netflix sur votre téléviseur sera bientôt possible : Netflix a lancé discrètement l’application iOS Netflix Game Controller qui permettra aux joueurs et joueuses d’utiliser leur téléphone ou leur tablette comme une manette.

En téléchargeant l’application de l’App Store, on peut lire qu’il faut coupler l’appareil au téléviseur. On peut penser que le service pourrait être offert par le biais de télés intelligentes et de lecteurs multimédias, tels le ChromeCast ou encore l’Apple TV. Mais Netflix se fait avare de détails à ce sujet.

Des captures d’écran sur l’App Store montrent la disposition de la manette, qui est munie, à gauche, d’un manche à balai (joystick) et, à droite, des quatre boutons XYAB que l’on trouve sur les manettes Xbox et Nintendo Switch.

Le géant de la diffusion en continu n’a pas dévoilé les titres auxquels il sera possible de jouer avec l’application. On ne sait pas non plus si une version pour les appareils Android est en préparation.

La description de l’application se contente d’annoncer que la fonctionnalité de la manette de jeu sera bientôt offerte sur Netflix .

Offensive en jeux vidéo

Cela fait maintenant près de deux ans que Netflix tente de percer le marché vidéoludique. Il poursuit son offensive en tentant de réussir là où Google Stadia a échoué, c’est-à-dire en amenant le jeu en nuage (cloud gaming) sur les téléviseurs.

Le géant compte à son catalogue quelque 70 jeux vidéo, dont les titres québécois à succès Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge et Spiritfarer. La plateforme prévoit également lancer prochainement un jeu vidéo de la série Assassin’s Creed, développée par Ubisoft Montréal.

À l’heure actuelle, seules les personnes abonnées à Netflix peuvent jouer à ces jeux, qui sont téléchargeables individuellement sur les magasins d’applications mobiles.