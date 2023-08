En Saskatchewan, des citoyens plaident pour l’adoption d’un système de train de voyageurs

En Saskatchewan, un groupe de citoyens nommé Sask ReConnect plaide pour la construction et la rénovation de voies ferrées afin de désenclaver les régions rurales de la province. Cependant, des experts doutent de la viabilité économique d’un tel projet.

Les membres de Sask ReConnect estiment qu’il est plus qu’urgent de relier les zones rurales aux centres métropolitains pour s'assurer que tous les habitants de la Saskatchewan peuvent avoir un meilleur accès aux soins de santé, aux programmes et aux services d'éducation .

Henry Feldkamp est un ingénieur à la retraite qui vit à Saskatoon.

Le but est d’améliorer et compléter le transport routier, car tous les ruraux ne savent pas conduire , explique Henry Feldkamp, qui est membre du groupe et ingénieur à la retraite.

Tous les habitants dans les régions rurales ne disposent pas des véhicules nécessaires, ne sont pas capables de parcourir de longues distances ou ne sont pas familiarisés avec les problèmes de conduite et de stationnement en ville, ajoute-t-il.

Pour qu'un tel projet de construction soit mis sur pied, Henry Feldkamp estime que le gouvernement provincial peut utiliser les lignes ferroviaires déjà existantes dans la province pour créer un système de train de voyageurs qui pourrait également fournir des biens et des services .

Notre proposition est d'utiliser ces lignes ferroviaires pour un système ferroviaire provincial pour les passagers, les marchandises en détail et les services, afin de desservir la partie sud de la Saskatchewan et d'interconnecter les zones rurales avec les villes de Saskatoon et de Regina.

Selon lui, cela fournira une chaîne d'approvisionnement quotidien fiable pour les biens et services à destination et en provenance des zones métropolitaines.

Étant donné que Saskatoon est la plus grande ville de la province et qu'elle est déjà un important centre de transport pour le rail, la route, l'air et les télécommunications, c'est le choix logique pour piloter un projet visant à démontrer le succès d'un système ferroviaire provincial , indique Henry Feldkamp.

Un projet pas économiquement viable

Selon le professeur au Département d'économie agricole et des ressources de l'Université de la Saskatchewan James Nolan, cette solution ne paraît pas viable sur le plan économique.

James Nolan est professeur au Département d'économie agricole et des ressources de l'Université de la Saskatchewan et expert en politique de transport.

Il souligne que cela est dû à la faible densité de la population en Amérique du Nord, surtout en Saskatchewan.

Les gens aiment les voitures parce qu'elles sont si flexibles et que les chemins de fer n'offrent tout simplement pas cela. À moins d'avoir des villes très denses et proches les unes des autres comme vous en avez en Europe, les voies ferrées ne sont pas un choix viable ici en Saskatchewan , explique James Nolan, qui est également expert en politique de transport.

L'expert prend comme exemple un projet similaire qui voulait mettre sur pied un train à grande vitesse (TGV) entre Calgary et Edmonton.

Pendant des années, des gouvernements locaux, des politiciens et des entreprises, y compris Bombardier, plaidaient pour obtenir un train à grande vitesse entre Calgary et Edmonton. Ça ne s'est jamais produit et il y a un tas de raisons à cela, mais surtout parce qu'il n'y a tout simplement pas la demande pour ça, explique-t-il. Le nombre d'usagers est faible.

À ce jour, VIA Rail Canada est le seul train de voyageurs de la province en Saskatchewan. Cependant, le service ne dessert qu'une partie de la province, soit les régions de Melville, Watrous, Saskatoon et d'autres villes.

En attendant, Henry Feldkamp propose que le trajet pilote puisse relier la ville de Regina à Saskatoon, puis Saskatoon à Prince Albert, pour ensuite s'étendre vers les municipalités de la province.

Contacté par CBC/Radio-Canada, le gouvernement provincial affirme qu'il n'a pas encore eu l'occasion de rencontrer des représentants de cette organisation; il serait donc injuste de commenter pour le moment .

Avec des informations de Liam O'Connor