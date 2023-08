Une travailleuse d’Amos obtient 30 000 $ pour harcèlement psychologique

Des insultes, des surnoms « dégradants », comme « chérie » et « bébé », un sentiment de peur. C’est le calvaire qu’a enduré une travailleuse d’Amos à l’automne 2020. Le Tribunal administratif du travail (TAT) reconnaît qu’elle a été victime de harcèlement psychologique et condamne son ancien employeur à lui verser plus de 30 000$.