La Commission des libérations conditionnelles du Canada a prolongé de six mois la libération partielle qu'elle avait accordée en octobre 2022 à Zakaria Amara, le chef du groupe des Toronto 18. L'individu de 37 ans avait planifié des attentats en Ontario avant que son groupe ne soit appréhendé dans la région de Peel en 2006.

Zakaria Amara avait obtenu une libération de jour dans une maison de transition de Toronto durant trois mois durant lesquels il était déjà soumis à de strictes conditions de remise en liberté et où il devait faire ses preuves et entamer sa réinsertion dans la société.

Parmi les 18 personnes arrêtées, 7 avaient plaidé coupable, 7 avaient vu leurs accusations abandonnées ou suspendues, 4 autres avaient été reconnus coupables au terme de leur procès.

Dans une décision dont Radio-Canada a obtenu copie, la Commission explique que sa réintégration sociale se poursuit sans problème.

Zakaria Amara avait été entendu à l'abri des regards devant la Commission les 1er et 3 mai et le 28 juin 2023.

Ouvrir en mode plein écran Zakaria Amara lors de sa reconnaissance de culpabilité en Cour supérieure de l'Ontario en 2009, à Brampton Photo : Radio-Canada / Alex Tavshunsky

La Commission indique notamment dans la décision que la participation active d'Amara à des programmes et à des groupes de soutien communautaires est un élément important de sa réintégration progressive et structurée .

Il est évident que vous êtes engagé et déterminé à vous intégrer dans la communauté en toute sécurité , écrit-elle.

La Commission assure par ailleurs qu'il n'existe aucune preuve que l'individu s'est radicalisé à nouveau.

Rappel des faits reprochés

Zakaria Amara, qui se réclamait d'Al-Qaïda à l'époque, a plaidé coupable d'accusations liées au terrorisme en 2009.

Le Canadien d'origine jordanienne avait été condamné à la prison à vie sans droit de libération conditionnelle avant 10 ans. Il avait interjeté appel de sa peine, mais sans succès, en 2010.

Il a purgé plus de 16 ans de prison avant d'obtenir une libération conditionnelle partielle en novembre dernier.

Sa première demande de libération conditionnelle avait été rejetée en 2021.

Ouvrir en mode plein écran Le trésorier du groupe, Muhammad Shareef Abdelhaleem, lors de son procès en Cour supérieure de l'Ontario à Brampton en 2010. Photo : Radio-Canada / CBC/Alex Tavshunsky

Le procès de son groupe avait démontré que Zakaria Amara avait établi un camp de terroristes dans le nord de Toronto et avait recruté des individus, dont trois mineurs, pour l'aider à perpétrer son complot.

Le groupe avait ciblé des endroits stratégiques au Canada, comme la Bourse de Toronto, le bureau des services secrets canadiens au centre-ville de la Ville Reine et une base militaire non identifiée en Ontario.

L'objectif consistait à forcer le gouvernement de Stephen Harper à retirer d'Afghanistan les troupes canadiennes qui s'y trouvaient depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Le complot avait été éventé grâce à une taupe qui avait infiltré le groupe.

Des progrès jugés insuffisants

La Commission souligne dans sa décision que Zakaria Amara continue à fournir des informations sur ses contacts dans la communauté et qu'il s'implique dans des services et programmes pour faire face au risque de radicalisation.

Le document révèle qu'il travaille à temps partiel dans un magasin d'horlogerie et qu'il est toujours en thérapie avec un imam et un psychologue de la communauté.

La maison de transition où il vit ne note par ailleurs aucun comportement alarmant. Amara y a adopté une conduite respectueuse et positive dans ses relations avec le personnel et les autres résidents.

Ouvrir en mode plein écran Saad Gaya, que l'on voit ici à son procès en 2010 à Brampton, déchargeait du nitrate d'ammonium destiné à la fabrication de bombes lorsqu'il a été arrêté dans un entrepôt de la région de Peel. Photo : Radio-Canada / Alex Tavshunsky

La Commission a néanmoins rejeté sa requête d'assouplir les conditions entourant son usage d'Internet.

Compte tenu de la nature et de la gravité de votre crime et l'utilisation d'Internet à l'époque (…) le prolongement de l'imposition d'un accès restreint à Internet est toujours raisonnable et nécessaire , souligne la décision.

Elle note que, malgré ses efforts, Zakaria Amara a encore du travail à faire au sujet de sa réintégration et la surveillance de son accès limité à Internet doit permettre de s'assurer qu'il ne se livre à aucune activité criminelle.

Aucune nouvelle restriction

La Commission maintient par ailleurs toutes les restrictions qu'elle lui a imposées en novembre dernier.

Zakaria Amara doit par exemple continuer à fournir toute information sur ses comptes bancaires à son agent de probation.

Il doit poursuivre sa thérapie pour régler des problèmes liés à la gestion de ses émotions, de son stress et de ses sentiments d'aliénation notamment.

Il ne peut s'associer avec quiconque ayant un passé criminel ou qui soit engagé dans le crime, ce qui inclut ses coaccusés.

Ouvrir en mode plein écran Les terroristes Steven Chand, Asad Ansari et Fahim Ahmad avaient été reconnus coupables au terme de leur procès conjoint devant jury en Cour supérieure de l'Ontario à Brampton en 2010. Photo : Alex Tavshunsky

Il ne peut toujours pas posséder un ordinateur personnel ni aucun appareil technologique, comme un téléphone cellulaire ou intelligent.

Il ne peut posséder qu'un seul appareil de communication mobile, mais il doit remettre à son agent la liste de ses appels entrants et sortants et tous les relevés de facturation de l'appareil.

Le document montre en outre que Zakaria Amara a toujours le soutien de sa famille au pays, comme ses parents, son frère et sa sœur. Amara est aujourd'hui divorcé et sa fille vit à l'étranger.

Sa famille avait quitté la Jordanie pour le Canada à l'adolescence. Amara a aussi la citoyenneté jordanienne.