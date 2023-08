Le député Michael Chong visé par une nouvelle campagne de désinformation chinoise

Affaires mondiales Canada (AMC) rapporte avoir détecté une campagne coordonnée de désinformation visant le député conservateur Michael Chong sur le réseau social chinois WeChat.

Cette campagne a été identifiée par le Mécanisme de réponse rapide (MRR) d'Affaires mondiales Canada, dans le cadre de ses activités de surveillance numérique en vue des élections partielles du 19 juin 2023.

Du 4 au 13 mai 2023, un réseau coordonné agissant sur le service de distribution de nouvelles de WeChat a présenté, diffusé et amplifié un grand nombre de récits faux ou trompeurs sur M. Chong , écrit AMC . La plupart des activités visaient à diffuser de faux récits sur son identité, y compris des commentaires et des affirmations sur ses antécédents, ses positions politiques et l’héritage de sa famille .

Contenu et calendriers coordonnés ; changements très suspects et anormaux dans le volume et la portée des activités ; dissimulation de la participation de l'État ; le réseau regorgeait d'indicateurs de manipulation de l'information et d'ingérence étrangère , affirme l' AMC .

Pas moins d'un tiers des comptes faisant partie du réseau étaient des médias d’État connus et des comptes qui sont probablement liés à l’appareil étatique de la Chine, mais dont les liens peuvent être opaques .

Si la participation de l'État chinois dans cette opération est hautement probable à la lumière des informations mises au jour par le MRR , il est impossible de prouver sans équivoque que Pékin l'a bel et bien ordonné et dirigé.

Publicité

Et alors que rien de ce qui a été observé ne représente une menace pour la sécurité de M. Chong ou de sa famille , Affaires mondiales Canada assure que l'ingérence étrangère est une menace sérieuse pour la démocratie . Le ministère promet d'ailleurs de faire part aux représentants de la Chine de ses graves préoccupations concernant les activités observées sur WeChat .

Un exemple sérieux d'ingérence

Pour Michael Chong, qui a été informé mercredi de cette opération à son encontre, il s'agit à nouveau d'un exemple sérieux de la tentative du gouvernement communiste de Pékin visant à interférer dans notre démocratie en s'en prenant à des élus.

Réagissant par communiqué, le député accuse le gouvernement Trudeau d'en avoir fait trop peu pour protéger le Canada de l'ingérence étrangère.

Il n'a pas mis en place de registre des agents d'influence étrangère [...] Il n'a pas donné à nos services de renseignement et à nos forces de l'ordre les ressources et les outils dont ils ont besoin pour faire leur travail , dit-il.

Il ajoute que malgré le renvoi d'un seul diplomate de Pékin impliqué dans des activités d'ingérence étrangère, ils n'ont pas réussi à identifier et à renvoyer d'autres agents de Pékin qui se sont immiscés dans notre démocratie ou qui ont pris pour cible des citoyens canadiens pour les harceler ou les maltraiter .

Cette situation prouve une fois de plus que nous avons besoin d'une enquête publique ouverte et indépendante sur l'ingérence étrangère, et que nous en avons besoin maintenant.

Le porte-parole conservateur en matière d'affaires étrangères est un critique vocal du régime chinois. En 2021, le député de Wellington-Halton Hills avait voté en faveur d’une motion qualifiant de génocide le traitement par la Chine de sa minorité ouïghoure.

Publicité

Pékin l'avait sanctionné le mois suivant, l'interdisant d'entrée sur le territoire chinois.

S'appuyant sur des documents du SCRS, le Globe and Mail rapportait en mai dernier que le député et sa famille élargie à Hong Kong avaient été la cible d'une campagne d'intimidation de la part du gouvernement chinois en 2021.

Le premier ministre Justin Trudeau avait alors assuré n'avoir jamais été mis au courant des soupçons du SCRS. Il avait toutefois ajouté qu'à l'avenir, les services de renseignement devraient immédiatement informer les députés de toute menace qui pèse sur eux.

Quelques jours plus tard, Ottawa expulsait le diplomate soupçonné d'avoir orchestré cette campagne d'intimidation.