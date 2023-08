Deadmau5 se désiste de Osisko en lumière, Kaïn le remplace au pied levé

Le DJ vedette et producteur canadien de musique électronique Deadmau5, qui devait monter sur la scène du Festival Osisko en lumière, vendredi soir à Rouyn-Noranda, se retire de l'événement. Le groupe rock québécois Kaïn a accepté de le remplacer au pied levé.

« Ce sont des raisons personnelles qui nous ont été données. Deadmau5 (on prononce Dead mouse) ne pourra pas se déplacer et il cancelle aussi sa présence aux festivals autour du nôtre », explique Frédéric Roy-Hall, directeur général de Osisko en fète et gestionnaire du Festival Osisko en lumière.

« On remplace donc Deadmau5 par Kaïn, qui est dans une toute autre tranche musicale, mais qui était un groupe très en demande à Osisko en lumière. Nous sommes très contents de les recevoir et surtout très chanceux d'avoir quelqu'un dans des délais aussi courts. On les remercie et on les considère comme des amis du festival, ajoute M. Roy-Hall. Nous sommes naturellement déçus de ne pas avoir de musique électronique [dans les spectacles]. Par contre, pour les fans du genre, l'après-party reste électro. »

Ouvrir en mode plein écran Steve Veilleux et son groupe Kaïn seront à Rouyn-Noranda vendredi soir pour remplacer Deadmau5 à la dernière minute sur la grande scène extérieure de Osisko en lumière. (Photo d'archives) Photo : FestiVoix / Cyrille Farré

Un défi d'organisation

Quand une telle situation survient, les organisateurs d'événements doivent se tourner rapidement sur un dix sous.

« Généralement, on peut prendre jusqu'à six mois pour préparer et planifier la venue des gens qui vont performer sur nos scènes. On a donc dû faire en 24 heures ce qu'on fait en une demi-année pour s'assurer que tout fonctionne », souligne Frédéric Roy-Hall.

« La quantité de téléphones a dépassé la centaine hier [mardi], les courriels ont été énormes, on a appelé tout le monde qui existe et on a réussi à trouver Kaïn, qui était disponible et qui était notre premier choix, affirme-t-il. On est très heureux car dans cette situation, les risques de n'avoir personne sont plus grands que les chances de trouver quelqu'un d'autre. »

Ceux qui avaient acheté des billets journaliers pour Deadmau5 et qui souhaiteraient se faire rembourser pourront trouver les informations sur le site web et la page Facebook de Osisko en lumière, indique M. Roy-Hall.

- Avec les informations de Jean-Michel Cotnoir