Les personnes qui ont l’habitude d’envoyer des textos tout en marchant sont plus susceptibles de tomber, malgré des efforts de prudence. C’est la conclusion à laquelle en vient une étude menée par l’Université de Nouvelle-Galles du Sud (UNSW) qui a mis à l’épreuve de jeunes adultes.

L’Université a ainsi recruté 50 de ses étudiants et étudiantes, qui ont intégré un environnement simulé dans lequel des gens marchaient, sans envoyer de textos, alors que d’autres devaient écrire, tout en marchant, ce message : Le renard brun et rapide saute par-dessus le chien paresseux . Le parcours était une allée carrelée, où des carreaux pouvaient glisser et potentiellement faire tomber la personne.

Afin d’éviter les blessures, les gens portaient un harnais de sécurité. Des capteurs étaient aussi placés sur leur corps afin de récolter les données à propos de leurs mouvements.

Les personnes qui ont participé à l’exercice ont été informées du fait qu’elles pouvaient glisser. Cet élément a permis à l’équipe de recherche de mieux simuler l'insertion de la vie réelle, en plus d’observer comment les participants et participantes anticipaient ou tentaient d’éviter une potentielle perte d’équilibre.

Publicité

Des résultats concluants

Les personnes qui marchaient en même temps qu'elles envoyaient des messages textes essayaient d’être plus prudentes, selon les données de mouvement recueillies. Toutefois, cette prudence ne réduisait pas pour autant les risques de chute.

[Ça] peut entrer en concurrence avec les tâches locomotrices, l'évaluation des menaces et les mécanismes de contrôle de l'équilibre postural, ce qui entraîne un risque accru de chutes accidentelles chez les jeunes adultes , peut-on lire dans l’étude, publiée dans la revue Heliyon. (Nouvelle fenêtre)

L’équipe de recherche a aussi constaté que l’envoi de textos a entravé le rétablissement de l'équilibre postural en cas de dérapage . Et la précision des textos des marcheurs et marcheuses était aussi réduite, même lorsque les gens ne glissaient pas.

Les résultats de cette étude sont aussi à contresens des conclusions émises à la suite d’autres recherches, qui suggèraient que les jeunes adultes sont multitâches, capables d’envoyer des textos avec précision tout en se frayant un chemin parmi les obstacles.

Quelles méthodes de prévention?

Dans son étude, l’UNSW a émis des recommandations afin d’éduquer la population quant aux dangers d’envoyer des textos tout en marchant.

L’équipe de recherche suggère notamment de déployer une technologie qui verrouille l’écran du téléphone intelligent lorsque des mouvements de marche sont détectés, de la même façon qu’on le fait avec la voiture. Cela pourrait ainsi bloquer l’envoi de textos durant cette période.

Des panneaux pour sensibiliser les piétons et les piétonnes ne seraient pas efficaces, selon l’UNSW, soulignant que les gens qui envoient des textos sont plus susceptibles de regarder… au sol.

Avec les informations de The Guardian