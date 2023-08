Le Syndicat des employés généraux et des fonctionnaires du Manitoba (MGEU) ne vacille pas sur ses demandes, malgré certaines offres présentées par la Société manitobaine des alcools et des loteries. Selon le responsable de la société de la Couronne, les rejets d'offre par le syndicat à la table des négociations se font au détriment des employés des magasins d'alcool.

(Les employés) sont touchés par ça. Ils sont presque devenus un dommage collatéral dans la mission de grève du syndicat , indique Gerry Sul, qui est le directeur général des magasins de la Société des alcools et des loteries du Manitoba.

Mardi, le MGEU a déclenché une grève générale. Tous les magasins d'alcool à travers le Manitoba ont fermé leur porte, à l'exception de cinq magasins à Winnipeg, un à Brandon et un à Thompson.

Cette nouvelle mesure arrive après des semaines de négociations entre la Société des alcools et des loteries du Manitoba et le syndicat qui réclame de meilleurs salaires pour ses 1400 membres qui travaillent dans des magasins d'alcool.

Depuis le 19 juillet dernier, le MGEU mène une grève sélective et mène des négociations, car les employés des magasins d’alcool sont sans contrat de travail depuis mars 2022.

Les offres proposées

Depuis juillet, la société de la Couronne a proposé deux offres importantes , selon Gerry Sul.

L’offre la plus récente inclut une prime pour les employés qui ont travaillé pendant plus de 330 heures en un an, ainsi qu'une augmentation de salaire de 2 % chaque année et des hausses additionnelles pour les travailleurs qui se trouvent au bas de l'échelle salariale.

Selon la dernière convention collective signée par le syndicat, les employés à temps plein recevaient entre 20 $ à 24 $ par heure et les commis à temps partiel recevaient 15 $ à 17 $ par heure.

Selon Gerry Gul, si le syndicat accepte les nouvelles conditions offertes, le salaire de ces employés augmenterait de 17,68 $ en octobre, ce qui représente 2,38 $ au-dessus du salaire minimum.

(Le syndicat) ne veut pas changer ses demandes. Il ne veut pas vaciller et ça pèse lourd sur le processus de conciliation, indique-t-il. L’inventaire diminue encore plus rapidement maintenant.

Selon lui, les gestionnaires et les employés non syndiqués continuent à travailler dans des magasins d'alcool, alors qu'une vingtaine de personnes travaillent comme remplaçants dans le centre de distribution.

La société de la Couronne augmentera le nombre de travailleurs remplaçants, si la grève se poursuit.

Ouvrir en mode plein écran Listes des magasins d'alcool touchés par le conflit de travail Photo : Radio-Canada

Gerry Sul indique que si les négociations n'aboutissent pas,la grève pourrait continuer jusqu’au 19 septembre, avant de procéder à l’arbitrage.

Dans une déclaration envoyée à CBC/Radio-Canada mardi, le président de MGEU , Kyle Ross, a indiqué qu'il n'accepte pas l'argument que les employés des magasins d'alcool sont des dommages collatéraux .

Ce sont les Manitobains qui font malheureusement partie des dommages collatéraux dans cette situation , indique-t-il.

Kyle Ross estime que le plan de faire travailler des employés remplaçants est une menace désespérée .

Avec les informations d'Ian Froese and Özten Shebahkeget