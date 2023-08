Quel est votre degré de satisfaction de l’offre alimentaire du secteur du Vieux-Québec, excluant les restaurants? Quels produits frais aimeriez-vous trouver dans votre épicerie de quartier? Quels avantages pensez-vous qu’une épicerie de proximité pourrait apporter au secteur du Vieux-Québec?

La Ville de Québec a lancé mercredi un sondage pour connaître les habitudes de consommation alimentaire des résidents, des commerçants et des travailleurs du Vieux-Québec.

Les résultats de la cueillette devraient permettre à la Ville, d’une part, de dresser un portrait de l’offre alimentaire dans le quartier et, d’autre part, de connaître les besoins en ce qui a trait aux marchés d’alimentation.

Joint par téléphone, Alain Samson, président du conseil de quartier du Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire, émet d’emblée l’hypothèse qu’ il y a un manque d’offre alimentaire pour satisfaire les besoins réguliers de la population .

Alain Samson, président du conseil de quartier Vieux-Québec–Cap-Blanc–Colline parlementaire. (Image d'archives)

La cueillette, qui s’échelonnera jusqu’au 27 août, servira à vérifier plus à fond les besoins du secteur, dit M. Samson, notamment le concept d’épicerie que les résidents du Vieux-Québec, ses commerçants et ceux qui y travaillent souhaiteraient voir s’implanter.

Divers modèles envisagés

Est-ce qu’une épicerie de type Provisions, qu’il y a sur [l’avenue] Cartier, pourrait être intéressante? La formule des Halles [Cartier]? , se questionne-t-il.

Si tous les modèles sont envisagés, une condition demeure: que les produits soient abordables et puissent être utilisés, et non pas [...] des petits pots de moutarde, comme on dit, à 8 $ pour nos touristes ou un petit pot de sirop d’érable à 12 $. On ne veut pas ça! , insiste M. Samson.

La rue Saint-Jean, dans le Vieux-Québec. (Image d'archives)

Bien qu’il soit trop tôt pour s’avancer sur un endroit où implanter l’hypothétique commerce, M. Samson évoque le futur projet qui devrait voir le jour à côté de l'Hôtel-Dieu de Québec, à l’Îlot Charlevoix.

D’ailleurs, avec le projet QG Vieux-Québec, son promoteur, la société Capwood, indiquait précédemment vouloir répondre aux demandes des résidents du secteur pour de nouveaux logements d'habitation et une offre alimentaire de proximité renouvelée.

L’objectif n’est pas de trouver une fonction au QG Vieux-Québec , précise Alain Samson. Il s’agit de savoir comment va être aménagé l’intérieur.

La disparition du Marché du Vieux-Port, une injustice

Le départ du Marché du Vieux-Port, situé jusqu’en juin 2019 à quelque 500 mètres de là, en Basse-Ville de Québec, demeure une injustice pour les différentes clientèles qui fréquentent le Vieux-Québec aux yeux de M. Samson.

Il ajoute que si la fermeture du Marché du bassin Louise a eu des impacts sur les touristes et les résidents du secteur, elle a également eu son effet sur les restaurateurs qui avaient l’habitude de s’y approvisionner régulièrement, voire quotidiennement, en aliments frais.

L’objectif est maintenant d’essayer de combler notamment ce besoin d’avoir des légumes et des fruits occasionné par la fermeture du marché qui a occupé le quai Saint-André pendant plus de trois décennies.

C’est un gros manque , tranche M. Samson, ajoutant que, à sa connaissance, bien peu de résidents du Vieux-Québec vont faire leur épicerie au Grand Marché, situé aux limites de Vanier, dans Limoilou, et ouvert depuis 2019.

Le Marché du Vieux-Port, fermé en 2019. (Image d'archives)

Qualifiant lui aussi l’offre alimentaire du secteur très, très limitée, pour ne pas dire presque absente, surtout depuis la fermeture du Marché [du Vieux-Port] , Michel Masse, président du conseil d’administration du Comité des citoyens du Vieux-Québec, reconnaît que le secteur a quelques petits commerces, mais ça ne répond pas nécessairement aux besoins de quelqu’un qui veut faire son épicerie dans le Vieux-Québec .

À ses yeux, le sondage lancé mercredi est une très bonne idée .

La coopérative d’alimentation, planche de salut?

Seriez-vous prêt à devenir membre d’une coopérative d’alimentation pour assurer la présence d’une épicerie dans le secteur du Vieux-Québec? Quel montant seriez-vous prêt à payer pour être membre d’une coopérative pour assurer la présence d’une épicerie dans le quartier?

La Ville consacre deux questions du sondage à l'implantation potentielle d’une coopérative d’alimentation dans le secteur.

C’est un outil nous permettant d’avoir une épicerie , dit Alain Samson, réitérant qu’aucun modèle n’est mis de côté à cette étape-ci, mais indiquant qu’ICI COOP - le réseau des coopératives d’alimentation offre son appui à la démarche lancée par la Ville.