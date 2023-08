Un homme accusé d’agression sexuelle n’aura pas de procès à cause de retards

Une juge manitobaine a accordé un sursis de l’instance à un homme accusé d’agression sexuelle et de séquestration. Elle estime que la Couronne a « traîné les pieds » et que les retards occasionnés ont violé les droits garantis de l’accusé.

Dans sa décision du 27 juillet 2023, la juge de la Cour provinciale du Manitoba Julie Frederickson indique que la dénonciation a été faite le 21 juillet 2022, et que le procès doit se terminer le 23 février 2024.

Il s’agit, selon la demande de l’accusé, d’une période qui dépasse 18 mois, soit la durée maximale pour un verdict dans ce genre de cause, selon une décision de 2016 de la Cour suprême du Canada. L’accusé demande donc un sursis de l’instance, car ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés ont été violés.

La Couronne soutient que la défense est responsable d’une certaine partie des retards dans cette affaire. Il y aurait aussi des circonstances exceptionnelles qui renversent la présomption selon laquelle le retard est déraisonnable .

La Gendarmerie royale du Canada a commencé son enquête le 2 novembre 2020. Elle a contacté les parents de l’accusé pour la première fois le 17 mars 2022. L’accusé s’est rendu à la police de son plein gré le 24 mars, et il a été relâché sous promesse de comparaître le 22 juillet.

Son avocate, Carley Mahoney, a réclamé la divulgation d'éléments de preuve plusieurs fois entre le 4 avril et le 20 juillet. Aucune preuve n’était disponible et le nom de l’accusé ne figurait pas sur la liste d’audiences de la Cour provinciale. La raison pour cela est maintenant évidente, puisque la dénonciation n’a pas été assermentée avant le 21 juillet 2022 , écrit la juge.

L’avocate de l’accusé a communiqué avec plusieurs procureurs, tentant d’établir des dates de procès et signifiant que le retard avant l’assermentation des accusations était un enjeu pour son client.

La juge a calculé que la période avant la fin anticipée du procès est de 19 mois et 3 jours, sans compter le temps avant l'assermentation des accusations.

Aucun sentiment d’urgence

La Couronne a traîné ses pieds en contactant le bureau du coordonnateur de procès pour établir des dates de procès, le faisant seulement après plusieurs demandes de Mme Mahoney. Elle n’a pas pris des mesures pour voir si des dates antérieures étaient disponibles , écrit la juge Frederickson.

La Couronne n’a pas pris de mesure sachant que le retard était un enjeu. Ce n’est pas un cas où l’avocate de la défense était, parlant familièrement, ‘tapie dans l’ombre’ pour l’approche de la date de procès avant de sauter sur l’enjeu du retard , souligne la juge.

Le retard a été soulevé par Mme Mahoney presque depuis le début [...] et cependant, il n’y a aucune preuve d’un sentiment d’urgence de la part du bureau de la Couronne , ajoute-t-elle.

La juge a aussi rejeté les arguments de la province selon lesquels il existe des circonstances exceptionnelles dans cette cause qui justifient un retard.

La Couronne a soutenu que le tribunal était encore touché par des retards liés à la pandémie de COVID-19. Or, la juge indique que cette cause est survenue plusieurs mois après la fin des restrictions liées à la COVID-19, et note que le bureau du procureur donnait priorité aux causes comme celle-ci, qui impliquaient l’agression sexuelle d’une mineure, pendant la pandémie.

La Couronne a aussi soutenu qu’il était compliqué de joindre la plaignante, car elle habite dans une autre province.

Étant donné l’utilisation et la familiarité avec les vidéoconférences qui sont le résultat de la pandémie, c’est difficile de voir comment la résidence hors province de la plaignante a rendu cela plus difficile qu’organiser une réunion avec un plaignant local , écrit la juge.

Elle a donc accordé un sursis d’instance à l’accusé, qui n'aura jamais de procès.