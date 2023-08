Difficile été pour les clubs de golf en Mauricie

La grande quantité de précipitations de pluie tombée jusqu’à maintenant cet été cause des maux de tête aux responsables des clubs de golf de la région. Ils ont dû fermer le terrain au public plus souvent et doivent composer avec les ravages occasionnés par l’eau.

Ça fait 35 ans, je suis dans le domaine du golf comme surintendant et c'est une des saisons les plus dures pour l'instant là à gérer , confie Claude Landry, du Club de golf du Moulin.

C'est l'année la plus difficile que j'ai vue , ajoute le directeur du club de golf trifluvien Ki-8-Eb, Luc Boisvert.

Le Club de golf du Moulin a dû fermer 10 à 12 jours depuis le début de la saison. Habituellement, dans un été, il y a une ou deux journées qu’on ferme le parcours au complet et au mois de juillet, on a eu 7 journées , a déclaré mardi Luc Boisvert, de Ki-8-Eb, une journée où, justement, le terrain de golf était fermé.

Non seulement l’eau entraîne-t-elle des fermetures, mais elle endommage le gazon et les sentiers.

C’est très difficile de circuler avec [les voiturettes électriques] surtout les vieux terrains comme nous. On n'a pas de sentiers pour se promener avec les voiturettes, fait qu'on se doit de circuler dans l'herbe longue, mais quand même y a des dégâts , explique Luc Boisvert. ll y a trop d'eau qui reste sur le dessus du gazon et ça fait pourrir le gazon fait que c'est extrêmement difficile à entretenir , ajoute-t-il.

Au Club de golf du Moulin, l’équipe fait notamment beaucoup plus d'aération que d’habitude pour améliorer le drainage de l’eau. Nos terrains sont saturés, il faut [utiliser] des méthodes pour essayer que ça boive plus vite, pour être capable de couper notre gazon et empêcher les maladies , affirme Claude Landry.

Un impact financier

Dans notre budget, ça fait un énorme un énorme trou , affirme le directeur du Ki-8-Eb.

Claude Landry, du Club de golf du Moulin, estime quant à lui que le chiffre d’affaires a baissé de 20 % en raison des fermetures de terrain, mais aussi des prévisions météorologiques de pluie.

Il fait remarquer que les coûts du club de golf de Saint-Louis-de-France ont augmenté en lien avec les dommages causés par la pluie.

Le Ki-8-Eb compte aménager des sentiers sur le terrain pour éviter les pertes financières et satisfaire la clientèle. Ça va nous permettre de quand même de jouer au golf si y a de la pluie, mais pas de la pluie abondante et [...] d'être capable de circuler avec les voiturettes en tout temps , affirme Luc Boisvert.

