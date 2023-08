Quand le ukulélé résonne au CHSLD

Les mardis matins, les couloirs et les chambres du centre d’hébergement de Matane s’animent au son du ukulélé d’Isabelle Roy, dans le cadre des matinées berçantes.

« À la suite des deux ans de pandémie, évidemment ça été très difficile pour les résidents et pour le personnel, et depuis, il y a avait peu de musiciens et d’animation extérieure qui se faisait au CHSLD », explique la directrice artistique de l’École de musique de Matane.

Avec les matinées berçantes, Mme Roy visite quelques résidents dans leurs chambres pour leur chanter une chanson ou deux.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Roy lors d'une de ses visites individuelles dans une chambre d'une résidente. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Je voulais aller voir en priorité les personnes qui restent encore isolées dans leur chambre. Ceux qui ne sortent pas, soit parce qu’ils ont des problèmes de santé ou de mobilité, qui font en sorte qu’ils participent peu aux activités, mais qui apprécient tout de même ces moments musicaux , précise la directrice artistique.

Le spectacle se poursuit par la suite dans un salon, où les plus curieux se réunissent pour écouter et chanter avec elle des chansons.

Des comptines traditionnelles à Édith Piaf, en passant par Elvis, le répertoire d’Isabelle Roy rejoint les résidents qui se remémorent parfois certains souvenirs.

Ils partagent ces souvenirs-là, ils me font parfois des demandes spéciales. Je suis contente de voir que les chansons que je choisis évoquent suscitent des souvenirs , avoue-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Isabelle Roy adapte son cartable de partitions selon les demandes des résidents. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

Ça permet d’aller chercher des souvenirs et des émotions là où souvent il n’y a plus de possibilité de communiquer et ça, c’est vraiment précieux.

C’est vraiment magique de voir des gens qui sourient peu d’habitude dont le visage s’anime. Les mardis matins, ils attendent ça maintenant , ajoute la gestionnaire responsable du CHSLD de Matane, Marie-Claude Gagnon.

Ouvrir en mode plein écran Marie-Claude Gagnon est la gestionnaire responsable au CHSLD de Matane. Photo : Radio-Canada / Marguerite Morin

À voir l’engouement et le succès de l’activité, Mme Gagnon espère pouvoir répéter l’expérience.

On s’aperçoit qu’il va peut-être y avoir de la demande pour plus tard. On ne laissera probablement pas aller ce projet-là facilement , dit-elle.

On va essayer de trouver d’autres idées pour la suite et garder la musique dans notre CHSLD .

Cette initiative a été soumise dans le cadre des appels de projets du programme Zoom sur nos aînées de la Ville de Matane.

Les matinées berçantes se poursuivent jusqu’au 29 août.