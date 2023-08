Plus de 1000 clients privés d’électricité dans la Manicouagan

Plus de 1000 clients d’Hydro-Québec situés notamment à Baie-Trinité, Franquelin et Godbout sont plongés dans le noir depuis ce mercredi matin.

Un bris d’équipement serait la cause de cette panne de courant, selon le site Internet d’Info-Pannes.

Le porte-parole d’Hydro-Québec, Marc-Antoine Ruest, indique qu'une panne de courant s’est déclenchée vers 9 h 15 ce mercredi.

Il précise qu’une équipe de la société d’État est actuellement en route vers le secteur de Manicouagan.

Il ajoute qu’Hydro-Québec prévoit de rétablir le courant des abonnés de la région d’ici le début de l’après-midi.

Le maire de Baie-Trinité, Étienne Baillargeon, estime que les résidents de sa Municipalité sont prêts à faire face à cette panne d’électricité.

Je sais que les citoyens sont relativement bien préparés. On est chanceux. Ce n’est pas l’hiver. On espère que cette panne sera le plus bref possible , déclare-t-il.

Je ne sais pas encore si cette panne a un lien avec l’autre panne qu’on a eue il y a trois jours, qui touchait plus de 1000 clients. Mais on sait qu’Hydro-Québec fait son possible pour avoir un système adéquat dans toutes les situations.

Le maire ajoute qu’il attend davantage d’informations de la part d’Hydro-Québec concernant cette panne d’électricité.

Plus de 50 clients à Fermont sont également privés de courant mercredi matin. Cette panne est toutefois prévue pour améliorer ou entretenir le réseau électrique, selon le site Internet d’Info-Pannes. Le rétablissement du courant est prévu pour 13 h.

Plus de détails suivront.