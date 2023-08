Des enseignants non légalement qualifiés recherchés

Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre, le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries est à la recherche d’enseignants non légalement qualifiés pour le préscolaire, le primaire et le secondaire. Un appel de candidatures a été lancé en juillet pour « des contrats et des suppléances » au cours de la prochaine année scolaire.

Le rôle de ces enseignants sans brevet d’enseignement sera notamment de planifier, préparer et donner des cours, mettre en place des situations d'apprentissage variées et adaptées et effectuer des évaluations .

L’appel de candidatures exige un baccalauréat dans une discipline en lien avec la matière à enseigner et une expérience en enseignement, en animation ou en formation auprès de jeunes.

Dix postes sont disponibles. Il s’agit d’emplois syndiqués dont le salaire annuel varie de 46 000 $ à 92 000 $, soit le même que les éducateurs et enseignants qualifiés.

La professeure de l’Université TELUQ, Geneviève Sirois, estime que les centres de services scolaires n’ont comme pas le choix de procéder ainsi afin de pourvoir les postes qui n'ont pas pu l'être par des enseignants légalement qualifiés.

C’est un peu normal de voir les centres de services scolaires se préparer, garnir leur liste, parce que réalistement on sait très bien qu’ils n’auront plus d’enseignants légalement qualifiés dès septembre pour combler les besoins , indique Geneviève Sirois en entrevue à l'émission Première heure.

Selon les données du Vérificateur général du Québec rendues publiques en mai dernier, il y avait près de 30 000 enseignants non légalement qualifiés dans la province, soit le quart des effectifs en 2020-21.

Geneviève Sirois se dit inquiète en tant que maman et chercheur de la situation.