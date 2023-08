Le député fédéral libéral de la circonscription de Kings-Hants en Nouvelle-Écosse en a assez de manquer des appels alors qu’il circule sur l’autoroute.

J’ai manqué 5 appels sur l' autoroute 101 mardi avec mes citoyens , explique Kody Blois. J'ai manqué 5 appels sur une autoroute primaire dans ma circonscription!”

Ce qui rend la situation encore pire aux yeux du ministre Blois, c’est qu’il considère que sa circonscription est pratiquement en banlieue de la métropole néo-écossaise sois entre 30 et 40 minutes du centre-ville d’Halifax, donc à son avis il n’y a pas de raison que le signal cellulaire soit si mauvais.

C’est une question importante pour la communauté rurale partout au Canada.

Le premier ministre de la province, Tim Houston a soulevé ce point aussi dernièrement après les inondations qui ont fait quatre morts dans cette région centrale de la Nouvelle-Écosse.

Les autorités ne peuvent que se questionner sur ce qui s’est passé et se demander si un meilleur réseau aurait permis une meilleure communication avant, pendant et après les inondations durant les efforts de recherches et sauvetage.

Pour les situations d'urgence, pour le service en général et pour un réseau équitable pour les communautés et pour les Canadiens, c'est absolument nécessaire d'améliorer la situation et le service , dit Kody Blois.

De gauche à droite : Kody Blois, député de Kings—Hants; Chrystia Freeland, vice-première ministre du Canada; Marie Harvie, résidente d'Ellershouse et Abraham Zebian, maire de West Hants. Ils discutent le 27 juillet 2023 des dommages causés par les inondations survenues quelques jours plus tôt à West Hants.

Il note qu’entre les tempêtes et les feux de forêt de la dernière année, c’est dans l'intérêt de tous d’améliorer le réseau. Il remarque aussi que depuis l'ouragan Fiona en septembre 2022, le réseau téléphonique sans fil semble s'être dégradé.

Kody Blois dit en avoir parlé au ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François Philippe Champagne et il a bien l’intention de ramener le problème à l’avant-plan lorsque le gouvernement siégera à nouveau.

François-Philippe Champagne, le ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie.

Peut-être que c’est nécessaire que le gouvernement provincial, territorial et le gouvernement du Canada travaillent ensemble avec les compagnies de télécommunications , suggère le député.

C'est absolument nécessaire, et une priorité pour moi, dans la session d'automne d'avoir une conversation et d'améliorer la situation.

Kody Blois reconnaît que le pays est grand et que les régions rurales ont parfois très peu d'habitants. Il est aussi conscient que l'infrastructure nécessaire coûte cher, mais il reste convaincu que développer un meilleur service reste possible.

