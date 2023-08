La tempête post tropicale Fiona a balayé l'Île-du-Prince-Édouard en septembre 2022. Près d'un an plus tard, les ports de pêche de la région Évangéline demeurent très endommagés.

La météo est sur toutes les lèvres au quai de Cap-Egmont, dans la région Évangéline. Car si les pêcheurs se préparent en vue de la prochaine saison, ils repensent aussi à l'année dernière et au passage de la tempête post-tropicale Fiona.

Cela a été vraiment terrible. C'était bien pire que ce que j'avais envisagé. C'était la bonne chose d'avoir sorti les bateaux hors de l'eau, car l'eau était partout sur le quai.

Cette tempête, la pire que l'on ait vue ici, selon Robert Gallant, le directeur de l'autorité portuaire, a laissé des traces. Une partie du quai a été arraché alors que la digue de protection en porte encore les stigmates.

Les trous dans la digue sont nombreux au port de pêche de Cap-Egmont. Les rochers, eux, se sont enfoncés dans l'eau et ne protègent plus ce qu'il reste de la digue. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Le port était massacré. Il y avait des trous partout. Il manquait de nombreux morceaux du quai , raconte Robert Gallant.

Depuis l'année dernière, certains travaux mineurs ont été réalisés sur le quai, mais rien n'a été fait sur la digue, au grand désarroi des pêcheurs locaux.

Il n'y a pas d'abris! Si la mer devient haute et forte, alors les vagues vont passer par-dessus le quai. Tout sera brisé , clame le directeur de l'autorité portuaire.

Cédrick Richard est persuadé qu'une autre tempête comme Fiona causerait d'importants dégâts. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Aujourd'hui, la frustration des pêcheurs se mélange à la peur. Tous sont formels, une autre tempête cette année serait désastreuse.

Si on a une autre grosse tempête comme Fiona, cela va faire beaucoup de dommages , assure Cédrick Richard, un pêcheur avec plus de 40 ans d'expérience.

Des travaux prévus à l'automne

Les mêmes inquiétudes sont évoquées à une dizaine de kilomètres plus au nord, au port de pêche d'Abram-Village, le plus important de la région. Ici aussi, Fiona a frappé fort. Une partie du quai a dû être condamné.

On a tous sorti nos bateaux avant la tempête. On a été chanceux, car il y avait cinq à six pieds d'eau sur le quai. Il y a eu beaucoup de dégâts , relate le directeur de l'autorité portuaire d'Abram-Village, René Arsenault.

Depuis, la route avoisinante a été réparée, mais le quai et la digue ne l'ont pas été. Selon René Arsenault, les travaux devraient commencer à l'automne, soit après la saison de pêche. C'est beaucoup trop tard parce que sans protection, il ne donne pas cher au port.

Si une autre tempête comme Fiona s'en vient ici, cela ne sera pas beau à voir. La dune n'est plus là, il n'y a plus de protection, le quai est tout défait, cela sera dangereux!

Le quai du port d'Abram Village est en partie détruit. La dune au fond a presque disparu après le passage de Fiona. Les pêcheurs ont peur des conséquences d'une autre tempête importante. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Fermeture prochaine du port de Cap-Egmont?

Les situations des ports de Cap-Egmont et d'Abram-Village contrastent fortement avec celles d'installations portuaires de la côte nord, elles aussi touchées par Fiona. À Morell ou encore à Stanley Bridge, d'importants travaux visant notamment à renforcer et agrandir les digues ont été entrepris.

Si on se réjouit pour les pêcheurs locaux de ces ports, ceux de Cap-Egmont cachent mal leur frustration.

Cela fait longtemps que c'est de même. On essaie, on travaille fort pour avoir des programmes, des financements afin d'arranger le port, et obtenir enfin plus d'abris, mais pour le moment on n'y arrive pas.

Les digues du port de pêche de Stanley Bridge ont été relevées de plus d'un mètre depuis le passage de la tempête post-tropicale Fiona. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Une attente à Cap Egmont qui pourrait s'expliquer par la possibilité de voir le port fermer et les bateaux déplacés à Abram-Village.

Par la passé, on avait trente à quarante bateaux ici. On aurait de la place si cela se faisait de nouveau. lI y a un autre port proche d'ici, plus petit, où peu d'argent sera investi. Au final, les bateaux vont venir ici ou à West Point, croit René Arsenault.

La perspective d'un déménagement ne plaît toutefois pas aux homardiers de Cap-Egmont.

J'aime ce quai, ici c'est comme chez nous !

Nous sommes un petit groupe ici et on veut rester ici. C'est le plus bel endroit pour avoir un port sur la planète , assure Robert Gallant.

D'ici là, les pêcheurs de la région Évangéline n'ont d'autres choix que de croiser les doigts, et d'espérer qu'aucune tempête d'envergure ne s'abattra cette année sur la province.