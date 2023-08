Une autre résidence de la Mauricie a décidé d’héberger et de nourrir un étudiant en échange de 10 heures de bénévolat par semaine. Un studio, trois repas par jour et l’Internet sans fil figurent au contrat, une offre intéressante dans le contexte de la flambée des prix.

La résidence les Jardins Latourelle, à Louiseville, a décidé d’embarquer dans ce projet intergénérationnel qui a déjà connu du succès à Trois-Rivières. L’offre a été publiée sur les réseaux sociaux il y a quelques jours.

Le rôle de l’étudiant consistera principalement à entrer en communication avec les résidents, participer à l’organisation des loisirs, des fêtes spéciales et effectuer une certaine surveillance des aînés, au besoin.

Ça apporte des valeurs ajoutées, surtout pour nos résidents, donc l'échange culturel, les façons de penser d'un étudiant versus une personne aînée, les expériences que les aînés peuvent apporter à l'étudiant et vice versa. , affirme le directeur général des Jardins Latourelle, Éric Robitaille.

Au Québec, neuf résidences ont implanté le même projet et l’expérience est concluante autant pour les aînés que les jeunes, affirme la responsable des communications et du marketing du Groupe Libertia, Jessica Lambert-Fandal.

Au début, on avait mis en place ce projet pour nos aînés [...] et on a réalisé au fur et à mesure que les étudiants aussi, ça brisait l'isolement des aînés, mais aussi l'isolement des étudiants.

[Les étudiants] nous témoignent d’à quel point ça leur fait du bien d'être dans la résidence, d'être entouré d’une centaine de grands-mamans et de grands-papas, de retourner après l'école et de sentir qu'il y a un accueil. [...] Ils étudient oui, mais en même temps, il y a comme une vie familiale qui se déploie autour d'eux , explique la responsable des communications et du marketing du Groupe Libertia, Jessica Lambert-Fandal.

Les Jardins Latourelle n’avaient pas encore trouvé leur candidat mardi. Ils s’attendent à ce que le recrutement soit plus difficile qu’à Trois-Rivières, par exemple, puisque Louiseville n’a pas d’établissements d’enseignement supérieur sur son territoire.

La résidence est toutefois prête à payer les frais de transport d’un étudiant qui voudrait faire l’aller-retour vers Trois-Rivières.

Témoignage d’une étudiante

Joliane Plante avait 20 ans lorsqu’elle a décidé d’aller habiter à la résidence les Marronniers de Trois-Rivières, en 2018. Elle étudiait alors en psychoéducation et quittait le nid familial pour la première fois.

Ça m'a fait grandir en tant qu'intervenante. J'ai appris beaucoup avec les personnes âgées.

Cinq ans plus tard, elle affirme être ressortie grandie de l’expérience et la recommande aux étudiants. C'est vraiment une belle expérience. C'est enrichissant , raconte-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Joliane Plante s'est rapidement adaptée à son nouveau milieu de vie à la résidence Les Marronniers. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Vu que j'habitais directement dans la résidence, c'était facile de faire des heures de bénévolat. Je pouvais descendre, aller faire un petit peu de musique en bas ou aller souper avec eux, par exemple, faire des activités l’après-midi , affirme Joliane Plante.

Elle ajoute que vivre dans une résidence pour aînés n’a pas nui à sa vie sociale de jeune fille dans la vingtaine.

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger