La gestion d’un bris d’aqueduc soulève du mécontentement sur l’île du Havre Aubert

Un avis d'ébullition d'eau se prolonge jusqu'au 14 août sur l'île du Havre Aubert, aux Îles-de-la-Madeleine, à la suite d’un bris d’aqueduc survenu le 1er août. La situation provoque le mécontentement de certains citoyens.

La rupture de la canalisation d’eau potable est survenue le 1er août, vers 14 h 30, alors que le ministère des Transports des travaux d’installation d’un ponceau sur le chemin du Bassin.

Durant ces opérations d’excavation, la conduite d’eau potable a été sectionnée par accident, provoquant une fuite majeure et forçant la Municipalité a coupé l’alimentation en eau potable sur l’ensemble de l’île.

Des employés municipaux ont été en mesure de réparer le bris durant la nuit. Le système d’aqueduc a donc été remis en service autour de 6 h, le matin du 2 août.

Une semaine plus tard, la Municipalité n'a pas encore pu confirmer que l'eau est bel et bien potable, en raison des délais de transport des échantillons d'eau, si bien que l'avis d'ébullition en vigueur depuis le 2 août a dû être prolongé jusqu'au lundi 14 août.

Ouvrir en mode plein écran La conseillère du district de L'Île-du-Havre-Aubert, Sara Vigneau, se désole de la prolongation de l'avis d'ébullition, mais souligne que la situation est hors du contrôle de la Municipalité. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Les échantillons d’eau ont été envoyés à Québec, mais malheureusement, ça a pris un peu trop de temps pour qu’ils se rendent à destination et ils n’étaient plus adéquats pour se faire analyser , explique la conseillère du district de L’Île-du-Havre-Aubert, Sara Vigneau. Donc, il a fallu renvoyer d’autres échantillons, c’est malheureusement hors du contrôle de la Municipalité.

Juste qu'au 14 août, tous les citoyens de l'île du Havre Aubert sont invités à faire bouillir l'eau du robinet à gros bouillons pendant une minute ou à consommer de l'eau embouteillée pour : boire ou préparer des breuvages ;

préparer les biberons et aliments pour bébés ;

laver et préparer des aliments mangés crus ;

apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée ;

fabriquer des glaçons ;

se brosser les dents et se rincer la bouche ;

abreuver les animaux de compagnie. Source : Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Mécontentement citoyen

La situation suscite la l'insatisfaction de plusieurs citoyens du secteur, alors que la saison touristique bat son plein. La prolongation de l’avis d’ébullition a suscité plusieurs commentaires sur les réseaux sociaux.

Mardi soir, lors de la séance du conseil municipal, le restaurateur Philippe Kéroack a profité de la période de questions hier soir pour dénoncer ce qu'il qualifie de défaillance dans la gestion du dossier par la Municipalité.

Ouvrir en mode plein écran Le restaurateur Philippe Kéroack est demeuré au micro durant près d'une vingtaine de minutes lors de la période de questions de la séance municipale, mardi soir, pour faire part de ses nombreuses insatisfactions. Les échanges entre lui et le maire ont été vifs à certains moments. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le propriétaire du restaurant Les araynes s’explique mal pourquoi le ministère des Transports a procédé à ce qu'il qualifie de travaux risqués durant la haute saison touristique et se demande aussi pourquoi la Municipalité n'est pas intervenue pour l'en empêcher. Le tronçon de route où le bris s’est produit est de juridiction provinciale et non municipale.

Ce commerçant déplore également un délai dans la communication de l'avis d'ébullition d'eau qui a fait en sorte qu'il a servi de l'eau potentiellement non potable à de nombreux clients de son restaurant.

L'eau est revenue entre 6 h 30 et 7 h le matin ; on a eu un avis de la Municipalité qui a été publié à cet effet-là, mais il n’y avait pas d’avis d’ébullition encore , explique Philippe Kéroack. L'avis d’ébullition a été publié deux à trois heures plus tard seulement. On a servi au-dessus d'une centaine de clients entretemps.

Il y a eu défaillance. Peut-être qu’on sera chanceux et qu’il n’y aura pas d’impact sur la santé publique, mais il y aurait pu en avoir.

M. Kéroack a d’ailleurs contacté la Direction régionale de santé publique pour se plaindre de la situation.

Ouvrir en mode plein écran En raison d'un problème de transport des échantillons d'eau, les citoyens de l'île du Havre Aubert sont contraints de faire bouillir leur eau jusqu'au 14 août. (Photo d'archives) Photo : iStock / TomBegasse

Le restaurateur aimerait être dédommagé financièrement pour les désagréments causés par l’avis d’ébullition d’eau qui le force à parcourir 30 kilomètres pour se procurer de l’eau potable en grande quantité.

Publicité

Il observe également que de nombreux touristes n’étaient pas informés de l’avis d’ébullition, ce qui le pousse à croire que la diffusion des alertes municipales gagnerait à être améliorée.

Réponse de la Municipalité

De son côté, le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, se dit fier du travail exécuté par l'équipe municipale pour réparer un bris d'aqueduc majeur, dont elle n'était pas responsable, en une nuit, en pleines vacances de la construction.

Bien qu’il admette que l’amélioration continue soit toujours possible, le maire affirme que l'équipe municipale n'a rien à se reprocher dans sa gestion du dossier.

La première priorité c’était de dire que la pression d’eau allait revenir, mais on n’était pas encore sûr si on allait la maintenir, on faisait des tests, explique Antonin Valiquette. Aurait-il fallu dire dès le départ de ne pas consommer l’eau, peut-être? Mais, d’un autre côté, dès qu’on a su qu’on avait remis l’eau de façon permanente, l’avis préventif d’ébullition est parti.

Oui, on peut réfléchir à comment on peut être plus efficace en communication lors des mesures d’urgence, on n’est pas contre l’amélioration continue, mais je ne pense pas qu’on peut dire qu’on n’a rien fait non plus

Pour ce qui est de dédommager les citoyens ou les commerçants pour les désagréments causés, la Municipalité affirme que ce n’est pas une option envisagée.

Il n'y a rien que la Municipalité peut faire qui sera plus rapide et efficace que les citoyens qui prennent leur eau à même leur robinet, la faire bouillir et la mettre au réfrigérateur, croit M. Valiquette. Pour les commerçants, c’est plus embêtant, mais faire la distribution d’eau, à partir d’un bâtiment municipal sur l’île centrale, leur demanderait quand même de faire plusieurs voyages.

Ouvrir en mode plein écran Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Antonin Valiquette, se dit fier de la gestion municipale de cette situation d'urgence. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

En plus des avis diffusés à la radio communautaire, sur la page Facebook de la Municipalité et sur l’application Bciti+, le maire rapporte qu’un courriel a été envoyé à tous les commerçants de l’île du Havre Aubert pour les informer de l’avis d’ébullition de l’eau.

Certains propriétaires d’établissements commerciaux et d’hébergement, dont les restaurateurs, ont également été contactés par téléphone, entre 6 h et 9 h, le 2 août, affirme Antonin Valiquette.