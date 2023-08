Blocage autochtone : répit et appel au dialogue

Les deux aînées innues qui bloquaient un chemin forestier permettent à nouveau aux camions de passer jusqu’à jeudi.

Diane Blacksmith indique qu’elle et sa comparse, Denyse Xavier, ont besoin de repos et seront de retour en poste jeudi en compagnie d’autres militants dans le secteur de Girardville, Saint-Thomas-Didyme et Dolbeau-Mistassini.

Elles réclament l'arrêt de coupes forestières et le versement d'une partie des redevances que reçoit le conseil de bande de Mastheuiatsh.

Le député de Lac-Saint-Jean, Alexis Brunelle-Duceppe, les invite à profiter de cette pause pour relancer les discussions avec les membres de leur communauté.

Mashteuiatsh est en train de rédiger une constitution. Il y a des endroits pour discuter au sein même de la communauté. Mashteuiatsh est autonome avec ses propres canaux de décisions. C’est à eux de décider ensemble ce qu’ils vont faire avec les redevances , a-t-il dit en entrevue à C'est jamais pareil.

Les deux femmes soutiennent que le conseil de bande refuse de partager les redevances et exigent une rencontre avec un représentant du gouvernement fédéral pour dénouer l’impasse.

Alexis Brunelle-Duceppe a indiqué qu’il n’a aucune intention de s’ingérer dans les affaires autochtones.

C’est assez bizarre de demander à un non-autochtone de venir s’ingérer dans les affaires des autochtones présentement, ça n’a pas bon sens dans le contexte actuel.

Le député ajoute ainsi sa voix à celle du chef du conseil de bande, Gilbert Dominique et au ministre provincial responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière, qui ont invité les militants à trouver une autre façon de négocier que de bloquer des routes forestières.

Pour l’instant, rien n’indique des avancées en ce sens entre les parties concernées.

D'après une entrevue de Jean-François Coulombe