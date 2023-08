Événement annulé à Québec : un groupe anti-avortement poursuit le gouvernement Legault

Un groupe anti-avortement intente une poursuite contre le gouvernement du Québec pour l'annulation de l'événement « Rallye foi, feu, liberté », qui devait avoir lieu du 23 juin au 2 juillet dernier au Centre des Congrès de Québec.

L’organisation Harvest Ministries International (ci-après Harvest) réclame un peu plus de 200 000 $ à l'État.

Le 2 juin, la direction du Centre des congrès avait annulé l’événement unilatéralement, se pliant aux exigences de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx.

Dans une mêlée de presse, cette dernière en avait profité pour lancer un mot d’ordre à tous les PDG de sociétés d’État pouvant accueillir ce genre d’événement : Ce type d’événement n’aura pas lieu chez nous [...] oui à la liberté d'expression. Mais non d'accueillir des événements qui sont en contradiction avec les principes fondamentaux du Québec .

Ouvrir en mode plein écran La ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx. Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

On est un gouvernement résolument pro-choix [...] on a des principes et on a décidé d'être conséquents , avait ajouté lors de cette même mêlée de presse la ministre de la Condition féminine, Martine Biron.

À la suite de l’annulation, l’organisation affirme avoir tenté en vain de trouver des locaux de substitution pour tenir son événement qui devait accueillir 1200 personnes par jour et qui constitue sa principale activité de financement.

Harvest a essuyé un refus auprès de la totalité des quarante-trois établissements qu’elle a contactés dans ses recherches, tantôt pour des raisons de disponibilité, tantôt par crainte de la controverse sciemment déclenchée par les Défendeurs.

Dans ces circonstances, Harvest a été contraint de déprogrammer le rassemblement. Malgré la tenue d’un événement improvisé le 17 juin ayant permis d'amasser des dons, l’organisation rapporte une perte nette de 137 647 $, qu’elle attribue entièrement à l’action illicite et inconstitutionnelle de la ministre et de la Société . Elle demande un remboursement intégral.

Publicité

Le promoteur, qui affirme avoir été désigné à la vindicte populaire en raison de ses opinions religieuses et politiques , réclame aussi 25 000 $ pour le préjudice moral qu’il a subi.

De plus, Harvest accuse la ministre et la Société du Centre des congrès du Québec d’avoir violé ses garanties constitutionnelles à la liberté de religion, la liberté d’expression, la liberté de réunion pacifique, ainsi qu’au droit à l’égalité sans discrimination fondée sur la religion ou les convictions politiques, droits protégés en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et la Charte canadienne des droits et libertés.

Harvest réclame une déclaration judiciaire d’atteintes injustifiées à ses droits et 50 000 $ en dommages punitifs.

Opposition à l'avortement

Le premier ministre du Québec, François Legault, s'était aussi prononcé sur l'affaire. Il y a une question de jugement. On n’ira pas permettre à des groupes anti-avortement de pouvoir faire des grands spectacles dans des organismes publics , avait-il déclaré le 2 juin.

Dans sa demande introductive d’instance, Harvest rejette l’étiquette anti-avortement accolée à l’événement qui devait avoir lieu au Centre des congrès de Québec. Aucun item au programme ne concernait cette thématique particulière , peut-on lire dans le document. L'événement était plutôt axé sur la réconciliation entre les communautés fondatrices de la fédération canadienne , affirme l'avocat de l'organisation, Me Olivier Séguin.

Publicité

Si ce dernier reconnaît que Harvest a défendu, par le passé, ses convictions politiques pro-vie [...] et a l’intention de continuer à le faire , il plaide que la présente action en justice ne concerne pas le bien-fondé des opinions de Harvest au sujet de l’avortement, mais plutôt les droits fondamentaux de Harvest, de ses membres et de ses fidèles, de vivre leur foi, de s’exprimer politiquement et de se réunir pacifiquement sans entraves étatiques.

Le site Internet du groupe faisait la promotion de l'événement sous le vocable Battle for Canada - Préparons la voie . Un onglet renvoyait à un autre site intitulé Muraille de feu , où l’on énumère les valeurs défendues.