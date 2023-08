Début de la vente des billets pour les concerts de Taylor Swift à Toronto

Une groupie de Taylor Swift est déterminée à s'installer à l’extérieur du Centre Rogers les six soirs de concerts de la vedette américaine si elle ne parvient pas à obtenir de billets.

Je n’ai pas de problème à faire la fête à l’extérieur du stade six soirs avec les autres Swifties , assure Jayde Fleming, une jeune femme de 27 ans de Barrie, au nord de Toronto. Je vais me louer un appartement sur Airbnb pour être certaine de pouvoir être à Toronto les six soirs.

Le groupe d'admiratrices dont elle fait partie a une stratégie pour maximiser les chances de pouvoir mettre la main sur les précieux billets : chacune tentera d’acheter des billets pour une soirée différente pour s’assurer que toutes puissent assister à au moins un concert.

Cet exemple illustre bien la dévotion des groupies canadiennes à l’endroit de la chanteuse. Certaines se préparent pour la guerre , alors que débute mercredi la vente des billets pour ses six concerts à Toronto en novembre, les seuls au Canada dans le cadre de sa tournée Eras.

Ceux qui veulent se procurer des billets ont dû s'inscrire préalablement comme fans certifiés , obtenir un code d’accès et des instructions. Mais ils n’ont pas l’assurance pour autant qu’ils obtiendront des billets.

Ticketmaster échelonne la prévente des six concerts sur trois jours pour éviter les problèmes techniques et de surcharge du site survenus lors de la vente de billets pour les concerts précédents de Taylor Swift.

Publicité

Les billets pour les 14 et 15 novembre seront mis en vente mercredi à 11 h et 13 h. Ceux des autres spectacles suivront jeudi et vendredi.

Aucune vente générale n’a été annoncée, outre celle qui est réservée aux fans certifiés qui ont obtenu un code d’accès.

Les clients de la Banque Royale qui ont une carte Avion Récompenses auront cependant la possibilité d’acheter des billets après la vente réservée aux admirateurs certifiés .

Avec les informations de La Presse canadienne