Belle-Baie veut mettre un frein à la circulation de VTT près d’une source d’eau potable

Le conseil municipal de Belle-Baie s'inquiète pour l'approvisionnement en eau potable parce que certains amateurs de véhicules tout-terrain (VTT) traversent la rivière Nigadoo à proximité d'une source.

Le problème date de quelques années, et le nouveau conseil municipal formé à la suite de la réforme de la gouvernance locale souhaite le régler une fois pour toutes.

Les initiatives précédentes pour dissuader ces conducteurs de circuler à cet endroit n’ont pas marché, indique le directeur général de Belle-Baie, Paolo Fongemie.

Des roches ont été placées sur le sentier et il y a des affiches. Malgré cela, les gens retirent les roches et ignorent les affiches et continuent de traverser [la rivière] , déplore Paolo Fongemie au cours d’une entrevue accordée mercredi à l’émission La matinale, d’ICI Acadie.

Cette source approvisionne de 2500 à 3000 citoyens, et le risque que l’eau soit contaminée par un déversement d’huile est insensé, estime Paolo Fongemie.

Le secteur de Petit-Rocher/Tremblay, c’est la source d’eau et c’est notre actif le plus précieux.

Ouvrir en mode plein écran La municipalité de Belle-Baie puise une partie de son eau potable dans la rivière Nigadoo. Photo : Radio-Canada / François Vigneault

Ces véhicules franchissent la rivière à un point où elle est peu profonde. Ils circulent sur un ancien chemin forestier qui ne fait pas partie du réseau de sentier du club VTT Chaleur.

Souvent, au lieu de suivre justement les sentiers du club VTT qui ont des ponts pour traverser la rivière Nigadoo, ils vont prendre un raccourci et ils vont traverser , explique M. Fongemie.

Des pistes de solution

Ces terres relèvent du gouvernement provincial, indique Paolo Fongemie. Les autorités municipales veulent collaborer avec les ministères des Transports et de l’Environnement ainsi qu’avec un groupe communautaire de défense du bassin versant pour régler le problème.

Belle-Baie a du travail à faire pour sensibiliser les gens à l’importance du bassin versant et à l'importance de préserver notre eau potable , affirme son directeur général.

Ouvrir en mode plein écran Paolo Fongemie est le directeur général de la Ville de Belle-Baie. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Il est question de mener une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux et d'installer des blocs de béton sur les lieux.

S’il faut ajouter des caméras de surveillance, on ajoutera des caméras de surveillance pour que les contrevenants soient pris et qu’il y ait des amendes appropriées , conclut Paolo Fongemie.

