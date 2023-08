La demande pour le nickel renforce l’économie de Sudbury

L'organisme Conference Board of Canada estime que la demande du nickel, ainsi que son prix seraient des indicateurs que l’économie de la ville du Grand Sudbury se rapproche de sa prospérité des années précédant la pandémie de COVID-19.

Dans son plus récent rapport sur l’économie sudburoise, Conference Board of Canada montre que le prix du nickel a grimpé de 72 % entre 2020 et 2022. Par ailleurs, le document soutient que la guerre en Ukraine a propulsé la demande pour le minerai.

L’exploration fréquente du nickel pour son utilisation dans la production de batteries pour véhicules électriques va encourager l’investissement dans plusieurs secteurs de la ville du Grand Sudbury, selon Rob Wiebe, économiste en chef pour l’organisation.

C’est ce que fait la demande minière, les investissements s’infiltrent à travers l’économie. Notamment dans les salaires des travailleurs du secteur minier. Par la suite, ils peuvent acheter des maisons, appuyer le commerce de détail, payer pour des activités pour leurs enfants. C’est la raison d’être de Sudbury. dit-il.

Selon le rapport, le géant minier Vale verse plus de 67 millions de dollars dans l’exploration minière dans la région du Grand Sudbury.

Aussi, M. Wiebe estime que la demande pour le nickel doublera lors de la prochaine décennie.

C’est difficile de négliger l’avenir du secteur minier à cause de la demande pour le nickel, c’est la caractéristique forte de Sudbury , indique-t-il.

Malgré l’optimisme du rapport, l’économiste estime que la récupération de l’économie vers des niveaux d'avant la pandémie prendra encore quelques années.

Le taux du chômage à la baisse dans la ville du nickel

Le même rapport indique que le taux d’emploi a grimpé de 4 % en 2022, et qu'il devrait continuer de croître en 2023.

Le taux de chômage est maintenant à 4,2 %, environ la moitié du taux de chômage de 8 % en 2019 , mentionne-t-il.

Le rapport de l’organisme Conference Board of Canada note aussi que 440 nouveaux arrivants se sont installés dans la ville du Grand Sudbury dans la dernière année.