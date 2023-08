Des marches communautaires pour améliorer la sécurité dans le quartier Vanier

L’Association communautaire Vanier se veut « Bon voisin ». Des membres de l’organisme ont lancé une nouvelle initiative où des résidents préoccupés par la sécurité se promènent dans les rues du quartier.

Cette première marche de sécurité, surnommée bons voisins et dirigée par le comité de sécurité de l'Association communautaire de Vanier, s'est déroulée mardi de 19 h à 21 h. Une demi-douzaine de résidents du quartier se sont joints à la marche.

Selon la présidente du comité, Myka Delisle-Spencley, l'idée avait été développée par un groupe de Vaniérois.

Nous avons trop de personne sans-abri et de crises d'opioïdes en ce moment. C'est insupportable , a-t-elle dit lors d’une entrevue à l’émission Ottawa Morning de CBC.

Après plusieurs discussions entourant des inquiétudes par rapport aux enjeux de la Ville et le manque d’actions de cette dernière, le groupe a décidé de commencer à parcourir le quartier lui-même pour identifier les problèmes et trouver des solutions.

Myka Delisle-Spencley ajoute que de nombreux membres de la communauté craignent de sortir, en raison de la criminalité et des problèmes de sécurité.

Je pense que les gens se sentiront plus en sécurité s'ils savent qu'il y a des gens qui parlent aux différentes populations , a-t-elle soutenu.

Pas une patrouille

Mme Delisle-Spencley s'est empressée de préciser que le groupe ne voulait pas être perçu comme une patrouille, mais plutôt comme une tentative de rapprochement entre voisins, quelle que soit leur situation de logement ou personnelle.

Notre philosophie est que chacun est notre voisin, qu'il soit logé ou qu'il vive dans la rue, et que chacun a la responsabilité d'être un bon voisin , a-t-elle expliqué.

Il ne s'agit pas de lutter contre les personnes sans-abri et les populations vulnérables , a tenu à nuancer Mme Delisle-Spencley. Il s'agit de se battre pour les personnes sans-abri et les populations vulnérables.

Être un bon voisin

Cette première marche a débuté par une séance d'orientation au Centre Pauline-Charron, où les organisateurs ont répondu aux questions et discuté des attentes.

S'adressant au groupe qui s'est joint à la marche, Myka Delisle-Spencley a affirmé qu'elle espérait que l'initiative deviendrait une activité permanente, précisant que l'association communautaire avait pour objectif d'organiser la marche trois fois par semaine.

Ouvrir en mode plein écran Lynda Fish a participé à la marche de mardi soir. Photo : Radio-Canada / Avanthika Anand

Les résidents ont ensuite parcouru le chemin Montréal et l'avenue McArthur afin d'identifier les zones où les incidents de sécurité sont les plus fréquents et de distribuer de la nourriture et de l'eau aux membres de la communauté dans le besoin.

Le groupe a également administré de la naloxone à une personne et a appelé les services d'urgence pour obtenir de l'aide.

Le résident de Vanier, Andrew Lumsden, est venu pour offrir tout le soutien possible. J'espère simplement que nous finirons par considérer les sans-abri comme des êtres humains qui méritent une vie digne, a-t-il annoncé, j'essaie de lutter contre ce que je pense être une attitude condescendante de la société.

Dave Shymanski était également présent lors de la marche de sécurité dans son quartier. C'est triste de voir quelqu'un que l'on connaît souffrir d'un problème de santé mentale au milieu du chemin de Montréal. Cela peut être intimidant aussi d’aller aider quelqu’un seul. C'est pourquoi il faut agir en groupe , a-t-il lancé.

Ouvrir en mode plein écran Dave Shymanski, résident de Vanier, estime qu'il est important que la marche se fasse en groupe. Photo : Radio-Canada / Avanthika Anand

Lynda Fish, membre de l'Association communautaire Vanier, espère pour sa part que cette initiative attirera davantage de personnes dans le quartier pour aider ceux qui vivent en marge de la société. Ce faisant, elles comprendront peut-être mieux les problèmes qui touchent ceux et celles marginalisés et les sans-abri, souhaite-t-elle.

Ce n'est pas seulement pour moi ou pour mes voisins, mais aussi pour ces personnes qui vivent dans la rue, nous voulons faire en sorte qu'elles soient en sécurité elles aussi , a-t-elle souligné.

Le groupe travaille de concert avec la conseillère municipale de Rideau-Vanier, Stéphanie Plante, qui était également présente à la marche de mardi.

Ouvrir en mode plein écran Les résidents de Vanier qui ont participé à la marche de sécurité « bons voisins » discutent des problèmes de leur quartier en présence de la conseillère du quartier, Stéphanie Plante. Photo : Radio-Canada / Avanthika Anand

Lors d'une interview accordée mardi, la conseillère s’est dite fière que des résidents de son quartier se soient rassemblés pour lancer cette initiative.

Nous avons des problèmes de criminalité. Nous avons des problèmes avec les seringues jetées. De toute évidence, l'épidémie d'opioïdes est très répandue ici , a avoué Stéphanie Plante. Il n'y a aucun moyen de résoudre ce problème si tout le monde ne s'unit pas pour trouver des solutions.