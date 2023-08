La vérificatrice générale de l'Ontario s'apprête à rendre publique son enquête sur la décision du gouvernement Ford d'ouvrir des terrains protégés de la ceinture de verdure à la construction de logements.

Bonnie Lysyk a lancé une enquête sur l'optimisation des ressources en janvier, à la suite d'une demande conjointe des trois chefs de l'opposition.

Les médias ont suggéré que certains promoteurs importants, qui sont des donateurs du Parti progressiste-conservateur, ont acheté des terrains de la ceinture de verdure au cours des dernières années, malgré les déclarations antérieures de la province selon lesquelles ces terrains ne seraient pas aménagés.

Un achat a eu lieu pas plus tard qu'en septembre 2022, selon des enquêtes menées par la CBC , le Globe and Mail, le Toronto Star et le Narwhal.

Le premier ministre Doug Ford et le ministre des Affaires municipales et du Logement Steve Clark ont tous deux nié avoir informé les promoteurs immobiliers avant l'annonce publique, l'année dernière, que le gouvernement retirerait des terrains de 15 zones différentes de la ceinture de verdure protégée tout en ajoutant des terrains ailleurs afin de permettre la construction de 50 000 logements.

Le mois dernier, M. Ford a déclaré que la vérificatrice générale avait outrepassé son mandat en se chargeant de l'enquête, mais il a insisté sur le fait que son gouvernement n'avait rien à cacher.