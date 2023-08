Pluie et orage dans les Maritimes : des traversées annulées et des clients dans le noir

Des pluies intenses parfois couplées à des orages frappent la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick. À Halifax, plus de 6500 clients de Nova Scotia Power sont sans électricité mercredi matin vers 7 h 30 . Des traversées entre la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard sont également annulées

Selon le fournisseur d’électricité, une partie de ses pannes sont liées à de la foudre tombée sur les lignes.

Le traversier qui fait la liaison entre la Nouvelle-Écosse va également rester à quai mercredi matin en raison de la météo.

Les voyages concernés sont ceux de 7 h et 10 h 15 au départ de Caribou, en Nouvelle-Écosse et 8 h 30 et 12 h au départ de Wood Island, à l’Île-du-Prince-Édouard. Les autres traversées de la journée devraient se dérouler comme prévu.

Des restrictions de circulation sont également en place sur le pont de la Confédération, entre le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard. En raison des forts vents, il est fermé aux automobiles avec remorques, aux motocyclettes, aux camions, aux autobus et aux véhicules récréatifs.

Des rafales allant jusqu'à 107 km/h ont été enregistrées mercredi matin.

Encore beaucoup de pluie prévue dans les Maritimes

Dans le comté d'Halifax, où les pluies ont déjà entraîné des inondations récemment, les orages et la pluie devraient amener de 30 à 50 mm de pluie supplémentaires mercredi selon les secteurs.

Du côté du Nouveau-Brunswick, tout ce qui se trouve au nord d’une ligne allant de Saint-Jean à Miramichi doit recevoir mercredi 10 à 25 mm supplémentaires. Dans certains secteurs touchés par les orages, ces prévisions montent jusqu’à 35 mm.