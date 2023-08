Un conseiller d'Halifax demande à ce que davantage de sites de tentes soient aménagés par la ville, car le nombre de personnes qui dorment dans la rue a plus que doublé depuis l'automne dernier.

Une étude menée par la société Elizabeth Fry dans toute la municipalité régionale d'Halifax le mois dernier, révèle que 178 personnes dorment à l'extérieur, contre 85 en novembre 2022.

La municipalité a déjà approuvé quatre sites de tentes pour le camping des sans-abris l'été dernier, notamment au parc Lower Flinn à Halifax, un espace vert sur la rue Barrington, un espace vert sur la rue Geary à Dartmouth et le parc Green Road à Dartmouth. Un autre site a ouvert ses portes à Lower Sackville en novembre.

Mais ces sites sont pleins et les gens ont commencé à camper dans le parc Victoria sur Spring Garden Road et à Grand Parade sur Barrington Street.

La simple vérité c'est qu'il n'y a nulle part ailleurs où envoyer ces gens en ce moment!

Il n'y a pas assez de refuge ou d'appartements abordables pour accueillir les gens , constate Waye Mason. Donc pour le moment, nous sommes coincés avec ce qui ne peut être considéré que comme notre dernier choix, avoir des sites de tentes officiels ou des sites de tentes improvisés, qui ne font qu’augmenter.

Le conseiller municipal donne l'exemple de la vingtaine de tentes dans le parc Victoria, qui est devenu un lieu de camping non autorisé.

Des sans-abris ont aménagé des tentes dans le Parc Victoria au centre-ville d'Halifax.

James Boxall, qui travaille à l'Université Dalhousie, vit dans un immeuble juste à côté du parc. Il dit que ce ne sont pas les gens dans les tentes qui le dérangent, mais le fait qu'ils n'ont pas d'autre choix.

Il y a une crise des sans-abri, une crise des personnes vivant dans la rue et une crise alimentaire , croit James Boxall.

Je m'inquiète pour les étudiants qui s’en viennent cet automne et qu’il n’y aura pas assez de logements pour eux. Vont-ils eux aussi dormir dans des tentes? Certains l’ont fait et c'est un problème.

D'autres sites viendront

Waye Mason rappelle que lorsque les sites de tentes ont été approuvés l'été dernier, les conseillers ont également donné au directeur général de la ville la possibilité d'en désigner davantage en cas de besoin et il dit que ça va arriver.

Le conseiller Waye Mason croit que la ville doit aménager plus de sites de tentes pour sans-abri pour accueillir le nombre croissant de personnes qui dorment dehors.

Nous avons des familles qui vivent dans des tentes en ce moment avec des enfants qui vont à l'école et des gens qui vont travailler , dit-il.

Ce que nous voyons de plus en plus, ce ne sont pas des personnes qui ont besoin de soutien en matière de santé mentale ou de toxicomanie, ce sont des personnes qui ne peuvent tout simplement pas trouver un endroit à louer sur le marché en ce moment.

En juillet, plus de 10 tentes étaient dressées à la place Grand Parade, devant l'hôtel de ville d'Halifax.

Le conseiller explique que les sites de tentes ne sont pas une solution permanente et que tous les niveaux de gouvernement doivent se rassembler et trouver un moyen de construire plus de logements sociaux, car le marché ne les construira pas.

Nous devons loger ces personnes , soutient-il. Nous sommes l'un des pays les plus riches du monde et avoir des gens vivant dans des tentes alors que l'hiver est à trois mois n'est pas acceptable.

Avec les informations de Diane Paquette de CBC