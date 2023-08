Début du mondial du baseball féminin : le Canada bat le Mexique

Grâce à un départ fulgurant de la lanceuse Raine Padgham, le Canada a remporté son premier match de la phase de groupe de la 9e Coupe du monde de baseball féminin.

Les équipes du groupe A, celui du Canada, sont réunies jusqu’à dimanche à Thunder Bay, en Ontario. L’autre groupe aura son tour en septembre au Japon.

Le Canada, troisième équipe au classement mondiale et meilleure formation du groupe A, a remporté le match 9 à 1 devant un peu moins d'une centaine de partisans au Baseball Central, une plaque tournante du baseball local.

La partante Raine Padgham a retiré cinq joueuses au bâton en quatre manches de travail.

La foule était pourtant animée en début de soirée, avec beaucoup de partisans vêtus aux couleurs de leur équipe. Une section des gradins encouragaient vigoureusement l'alignement mexicain en sifflant à en épuiser leurs poumons.

Le match a ensuite été arrêté en mi -quatrième manche puis suspendu pendant plus d'une heure en raison de fortes averses.

Près d'une centaine de personnes ont assisté au premier match du Canada à la 9e Coupe du monde de baseball féminin.

Seuls quelques braves partisans et proches de l’équipe canadienne ont su rester jusqu’au bout, la partie ayant pris fin peu après 23 h.

Cette pause forcée s’est avérée profitable pour les Canadiennes, qui ont éteint toute lueur d’espoir qu'avaient les adversaires à leur retour sur le terrain.

💃⚾ Weather delay? No weather delay mood.#BaseballWorldCupW pic.twitter.com/pkwWxCMQsg — WBSC ⚾🥎 (@WBSC) August 9, 2023

Il aura fallu trois lanceuses mexicaines pour mettre fin à la quatrième manche, durant laquelle l’équipe hôte aura marqué six points pour sceller sa victoire.

Les lanceuses du Canada ont barré la voie à l’attaque adverse tout au long du match en n’allouant que quatre coups sûrs et un seul point mérité au total.

La joueuse de premier et de troisième but, Alizée Gélinas, a croisé le marbre une fois en trois présences au bâton.

On a vraiment bien joué. Malgré la longue pause, on est revenu en force , affirme-t-elle. On a été agressives et on a bien frappé.

Le gérant de l’équipe canadienne, Anthony Pluta, a trouvé difficile de demander à son équipe de s'asseoir pendant si longtemps.

Nous sommes demeurés prêts à tout, les filles chantaient et dansaient. Nous voulions être détendues , a-t-il expliqué après le match.

Un long voyage pour la famille Gélinas

Aucunement dérangés par la météo, les parents d’Alizée Gélinas sont restés pendant plus de quatre heures afin de regarder leur fille gagner son premier match de la Coupe du monde.

Son père, Sylvain, et sa mère, Sophie, ont voyagé plus de 20 heures et traversé plus de 1900 kilomètres pour assister à la rencontre.

C’est gros , s’empresse de souligner Sophie après lui avoir demandé des détails. Après tout le travail, les sacrifices, on a passé par plusieurs étapes pour arriver ici. On voit où ça l’amène et on est bien fière.

Alizée Gélinas (centre), une Québecoise native de Trois-Rivières, en est à sa deuxième année comme membre de l'équipe nationale.

Sylvain a déjà été l’entraîneur de sa fille. Sophie, elle, a constamment été un point de repère pour sa fille lorsqu’elle vivait des difficultés.

C’est une fois qu’Alizée s’est mise à se démarquer au sein d’équipes masculines et de l’équipe féminine québécoise de moins de 16 ans que ses parents ont commencé à comprendre le talent qui l’habitait.

Elle a toujours joué avec les garçons , indique son père. C’est une fois au sein de l’équipe québécoise que les entraîneurs ont vu quelque chose en elle qui était d’un calibre national.

Elle frappait les balles, elle lançait, et ils ont dit : il y a quelque chose.

Selon lui, c’est grâce aux nombreux entraîneurs qu’elle a rencontrés durant son parcours qu’elle se trouve avec l’équipe canadienne.

Cette formation compte d’ailleurs prouver qu’elle mérite sa place au prochain tour de la compétition, bien qu’elle en ait déjà une d’assurer en tant que pays hôte.

Le Canada espère se prouver davantage contre l'équipe de Hong Kong mercredi à 19h30.

Les six meilleures formations de la phase de groupe se qualifieront pour la finale, qui aura lieu en 2024 à Thunder Bay.

Le Japon a remporté toutes les éditions de la compétition sauf une depuis sa création en 2004. Celle de 2006 a été gagnée par les États-Unis.