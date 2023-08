Twila Grosse remporte l’élection partielle en Nouvelle-Écosse

La progressiste-conservatrice Twila Grosse a remporté l'élection partielle provinciale dans la circonscription néo-écossaise de Preston, occupant un siège détenu par les libéraux pendant la majeure partie des 20 dernières années.

Mme Grosse a battu Colter Simmonds du NPD et le libéral Carlo Simmons, qui étaient tous deux dans une course lointaine pour la deuxième place dans cette course à cinq, environ une heure après la fermeture des bureaux de vote mardi soir.

Élections Nouvelle-Écosse a déclaré que Mme Grosse avait recueilli 1950 votes, bien devant M. Simmonds du NPD avec 1145. Le candidat libéral Simmons a été devancé par le candidat néo-démocrate de plus de 100 voix.

L'élection partielle, déclenchée le 7 juillet, est devenue nécessaire après la démission de la libérale Angela Simmonds en avril.

Les soins de santé, le logement abordable, les prix de l'essence et le développement économique ont été parmi les principaux enjeux de la campagne.

Vote par anticipation à un bureau du directeur de scrutin le 20 juillet 2023 dans la circonscription de Preston, en Nouvelle-Écosse, où une élection complémentaire a lieu le 8 août. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Julie Sicot

Il y avait 11 125 électeurs inscrits dans la circonscription, selon Élections Nouvelle-Écosse.

Les bureaux de vote de la circonscription près d'Halifax ont ouvert à 8 h, à l'exception de l'église St. Thomas More de Dartmouth, qui a connu un retard de 30 minutes.

Une porte-parole d'Élections Nouvelle-Écosse a déclaré que le vote avait été prolongé d'une demi-heure à cet endroit.

Avant l'élection partielle, les progressistes-conservateurs au pouvoir détenaient 31 sièges à l'Assemblée législative provinciale, suivis des libéraux avec 16 sièges, des néo-démocrates avec six et un indépendant.

Les libéraux ont remporté 43 % des voix dans la circonscription lors des élections provinciales de 2021, les progressistes-conservateurs et les néo-démocrates se partageant presque également les suffrages restants.

Controverse

La campagne a réussi à générer une certaine controverse dans ses derniers jours.

La semaine dernière, Dorothy Rice, directrice générale des élections de la Nouvelle-Écosse, a ordonné aux libéraux de retirer les panneaux et autres documents de campagne qui, selon elle, contenaient de fausses déclarations concernant un dépotoir potentiel dans la région de Lake Echo dans la circonscription.

Dorothy Rice, directrice générale des élections de la Nouvelle-Écosse. Photo : Elections Nouvelle-Écosse

Dans une déclaration des libéraux, le candidat Simmons félicitait Mme Grosse pour sa victoire, mais le chef du parti, Zach Churchill, s'en est pris aux progressistes-conservateurs et à Élections Nouvelle-Écosse.

Il est regrettable que les conservateurs de Houston aient choisi de mener une campagne qui joue sur la désinformation des électeurs plutôt que de parler de leur propre bilan au gouvernement au cours des deux dernières années, qui a été injustement soutenu par Élections Nova Scotia.

Mme Rice a appelé la GRC pour aider à une enquête officielle en vertu de la loi électorale provinciale après que les libéraux aient refusé de se conformer à son ordre. Elle avait donné suite à une plainte des progressistes-conservateurs concernant ce qu'ils qualifiaient de matériel trompeur affirmant à tort que le premier ministre Tim Houston ne faisait rien pour arrêter les projets de dépotoir.

Pendant ce temps, Mme Rice a également demandé aux progressistes-conservateurs de clarifier les panneaux qui imploraient les résidents locaux de voter contre la taxe libérale sur le carbone . Elle a dit que le mot fédérale devrait être inséré avant libérale.

Élections Nouvelle-Écosse a déclaré que l'élection partielle a vu la première utilisation d'un système de vote électronique au Canada lors d'un vote anticipé. Le système permettait aux électeurs de choisir un candidat sur une tablette électronique dans le bureau de vote plutôt que de marquer un bulletin papier.

Les responsables ont déclaré que 2166 votes anticipés avaient été enregistrés.