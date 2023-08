La vague de chaleur sous-marine qui s’est installée sur la côte Pacifique depuis plusieurs semaines pourrait être dangereuse pour les écosystèmes marins, ce qui inquiète des experts.

Plusieurs parties de l’océan Pacifique sont actuellement frappées par une vague de chaleur de catégorie IV ou extrême, le plus haut niveau recensé par l’Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA).

Il y a un mois, [la vague de chaleur] était plutôt localisée près de Haida Gwaii, du moins, en ce qui concerne les eaux chaudes autour des côtes. Mais dans les dernières semaines, elle s’est étendue de l’Oregon jusqu’à la majeure partie du golfe de l'Alaska , a affirmé Nicholas Bond, climatologue et chercheur de l’État de Washington.

Depuis un moment, on voit de l’eau chaude se faufiler au large , explique-t-il.

Mais là, on arrive dans un scénario où ces eaux chaudes se déplacent jusque dans la zone côtière, et ça, c’est inquiétant.

Les vagues de chaleur causent en effet du stress aux récifs coralliens et autres espèces de la zone intertidale, qui est sujette aux marées.

En 2021, le dôme de chaleur avait condamné plus de 1 milliard de mollusques, cuits dans leur coquille, le long de la côte de la mer Salish, selon les estimations d'un biologiste de l'Université de la Colombie-Britannique.

2 à 2,5 degrés au-dessus de la normale

Si les températures fluctuent le long de la côte, les chercheurs recensent une moyenne de 2 à 2,5 degrés Celsius au-dessus de la normale, d’après Nicholas Bond.

Des espèces habituées aux eaux froides pourraient pâtir de ces changements de températures, ce qui pourrait avoir un impact sur le reste de la chaîne alimentaire dans certains cas - comme pour les saumons, qui se nourrissent de plus petits animaux.

Les eaux à ces températures sont plus sujettes aux proliférations d’algues nuisibles, qui peuvent avoir toutes sortes de conséquences sur la mortalité d’espèces marines et pour la récolte récréative et commerciale de crustacés , ajoute Nicholas Bond.

Une tendance à la hausse

À l’échelle mondiale, les océans absorbent la chaleur accrue liée au changement climatique anthropique, explique Nicholas Bond, ce qui signifie que davantage de vagues de chaleur sous-marines sont probables dans les années à venir.

En 2014, une vague de chaleur appelée le Blob s’était déjà installée pendant deux ans dans le Pacifique Nord, causant des proliférations d’algues sans précédent, des déplacements dans la distribution de la vie marine, touchant ainsi le réseau trophique marin.

Entre 2019 et 2022, la région a également été frappée par quatre de ses pires vagues de chaleur jamais enregistrées par la NOAA, dont les relevés ont commencé en 1982.

Restrictions de pêche

Dans les Kootenays, le gouvernement de la Colombie-Britannique a instauré des restrictions sur la pêche à ligne aux moments où les températures sont les plus élevées, en après-midi jusqu’en soirée.

Elle a un impact néfaste, voire létal, sur les poissons, dans ces conditions, d’après le ministère des Forêts. Ils pourront plus difficilement récupérer lorsqu’ils sont relâchés.

Ces restrictions devraient rester en vigueur jusqu’au 10 septembre, à moins que les températures de l’eau diminuent d'ici là.

La Première Nation de Williams Lake a également fermé ses zones de pêche sur le fleuve Fraser et la rivière Chilcotin jusqu’au 17 août, à cause de la sécheresse des cours d’eau et des fortes températures.

Environnement Canada prévoit une saison estivale et des températures élevées qui pourraient s’étendre jusqu’en octobre.

Avec les informations de Srushti Gangdev