Les syndiqués retraités de Rio Tinto demandent l’intervention de François Legault

L’Association des retraités syndiqués de Rio Tinto Alcan (ARSRTA) a écrit au premier ministre du Québec, François Legault, à la suite de l'annonce de la construction de 96 cuves AP60 au Complexe Jonquière. Les quelque 6500 retraités en ont contre l'entreprise, car Rio Tinto aurait décidé de ne plus indexer la rente de ses retraités au coût de la vie même si de gros investissements sont réalisés.

Selon le retraité Mishell Potvin, c'est ce qui aurait été mentionné lors des négociations avec les employés actuels. L’association estime même, par voie de communiqué, que ses membres sont victimes d’un traitement intolérable .

On n'est comme pas capables d'avoir l'indexation de nos rentes. La dernière indexation qu'on a eue, c'est au mois d'octobre 2022, puis là, c'est terminé. Il y a des négociations actuellement, mais ils nous ont dit clairement qu'il n'y aura plus d'indexation automatique comme il y avait précédemment , a-t-il expliqué lors d’une entrevue téléphonique mardi soir.

Ouvrir en mode plein écran Mishell Potvin Photo : Radio-Canada

Une quarantaine de retraités avaient manifesté en ce sens en marge de la conférence de presse du 12 juin, où Rio Tinto avait annoncé l’investissement de 1,4 milliard de dollars pour remplacer les cuves précuites de l’Usine Arvida en compagnie de plusieurs élus. Ils avaient alors demandé que les revenus des retraités soient ajustés, comme c’était le cas dans le passé selon eux.

On l'a toujours eue [l’indexation]. Depuis [aussi loin] que je me souvienne, depuis au moins 25 ans, on avait soit 50 % d'indexation ou même il y a plusieurs années, on a eu 100 % de l'indexation. Mais là, finalement, c'est fini l'indexation , a-t-il déploré.

Une assemblée générale de l' ARSRTA avait eu lieu en mai dernier.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre François Legault a pris part à l'annonce du 12 juin. Photo : Radio-Canada / Capture d'écran

Mishell Potvin aimerait que le gouvernement soit plus exigeant envers la multinationale. Il craint que certains retraités, qui sont en très grande majorité au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aient de la difficulté à joindre les deux bouts.

Ce qu'on s'attend c'est que M. Legault, d'une certaine façon, mette ses culottes puis qu'il arrête de leur donner de l'argent, puis qu'il leur donne aussi des engagements pour qu'ils s'engagent aussi à prendre soin de leurs retraités, à prendre soin de la région, à prendre soin des citoyens de la région qui leur donnent plein d'avantages fiscaux et d'avantages hydroélectriques. Il leur donne 150 M$ encore sous condition. Bien, une des conditions, ça devrait être aussi qu'ils donnent l'indexation à leurs retraités, autant les retraités syndiqués que les cadres , a-t-il poursuivi.

Il a aussi rappelé que jusqu'à 300 emplois seront touchés par la fermeture des vieilles cuves.