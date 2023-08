Boeing a livré plus de 300 avions depuis le début de l’année

L'avionneur américain Boeing a livré 309 avions depuis le début de l'année, dont 243 exemplaires de son avion vedette, le 737 MAX, ce qui correspond peu ou prou à la totalité des livraisons du groupe tous modèles confondus sur la même période de l'année précédente.

Entre janvier et juillet 2022, le groupe avait en effet livré 242 avions au total.

En 2023, sur le seul mois de juillet, Boeing a remis 43 avions à leurs propriétaires – dont 33 exemplaires du 737 32 MAX et un en version militaire P8. Boeing a également remis dix gros porteurs (trois 767, trois 777 en version cargo, quatre 787), selon les données publiées mardi sur son site Internet.

Lors de la présentation de ses résultats pour le deuxième trimestre, le 26 juillet, la direction du groupe avait confirmé les objectifs de livraison sur l'ensemble de l'exercice en cours : 400 à 450 exemplaires pour le 737 et 70 à 80 exemplaires pour le 787.

Le groupe a aussi confirmé que la cadence de production mensuelle du 737 continuait d'augmenter pour atteindre bientôt 38 appareils (contre 31 auparavant), avec toujours l'intention de la porter à 50 par mois à l'horizon 2025-2026.

Pour le 787, le projet est de passer à 10, avec la même échéance (cinq par mois à la fin de 2023).

Après un mois de juin teinté par le salon aéronautique du Bourget, près de Paris, qui lui a permis d'afficher des commandes mensuelles nettes historiques (288 commandes), Boeing a enregistré 52 commandes en juillet (en brut et en net) dont 12 exemplaires du 737 MAX, 39 exemplaires du 787 et un exemplaire du 777 en version cargo et de la part de la compagnie saoudienne Saudia.

Depuis le début de l'année, l'avionneur a reçu des commandes pour 579 appareils en brut et 467 en net (hors annulations et conversions).

Fin juillet, le carnet de commandes atteignait 5588 avions.

Vers 15 h 30 mardi, l'action Boeing gagnait 0,23 % à 238,81 dollars américains à la Bourse de New York.