De nouvelles règles de circulation pour protéger les intervenants routiers en Alberta

À compter du 1er septembre en Alberta, la Loi sur la sécurité routière sera élargie pour inclure la protection des travailleurs en bordure de route contre les blessures et les collisions. Les conducteurs devront ralentir et changer de voie lorsqu'ils dépasseront des travailleurs et signaleurs au bord des routes.

Autrement, ils s'exposeront à une amende de 243 $ et à des points d'inaptitude.

Les conducteurs dans la voie la plus proche d'un travailleur en bordure de route, ou d'un véhicule arrêté avec les feux clignotants, devront ralentir à 60 km/h –ou à la limite de vitesse affichée si elle est inférieure– et se déplacer vers la voie la plus éloignée.

Selon le ministre du Transport et des Corridors économiques, Devin Dreeshen, le gouvernement voulait ainsi protéger la police, les ambulanciers paramédicaux, les préposés à l'entretien et les chauffeurs de dépanneuse afin qu'ils puissent rentrer chez eux en toute sécurité à la fin de la journée.

Le projet intervient alors que la Commission des accidents du travail de l'Alberta a signalé 2229 blessures de travailleurs heurtés par des véhicules entre 2014 et 2018. Il y a également eu 130 collisions avec des conducteurs de chasse-neige entre 2018 et 2021.

La loi protégeait à l'origine les chauffeurs de dépanneuse et les premiers intervenants, mais elle s'étendra pour inclure les opérateurs de chasse-neige et ceux qui s'occupent de l'entretien des bords de route, entre autres.

Des avis partagés

La directrice générale de l'Association des chefs de police de l'Alberta, Lecticia Alpin, affirme que son organisation s'est engagée à assurer la sécurité routière pour tous et que l'initiative fait partie d'une autre étape vers la sécurité publique.

Par contre, l'Association des automobilistes de l'Alberta (AMA) se dit déçue que la province revienne sur certaines dispositions.

La version initiale du projet exigeait que les conducteurs de chaque voie allant dans la même direction réduisent leur vitesse à 60 km/ h lorsqu'ils dépassent un véhicule d'un travailleur routier dont les feux clignotants sont allumés. Les conducteurs circulant sur des routes à deux voies devaient, eux, ralentir à 60 km/h dans les deux sens.

Le ministre Devin Dreeshen a expliqué que la modification de la limite de vitesse ne s'appliquerait qu'aux conducteurs de la voie la plus proche de l'ouvrier routier.

« Ce n'est pas ce qui avait été promis [...] », se désole Jeff Kasbrick, vice-président à l'Association des automobilistes de l'Alberta.

D'après M. Dreeshen, il serait dangereux pour des conducteurs circulant sur plusieurs voies de ralentir en même temps. Mais selon Jeff Kasbrick, le ralentissement des limites de vitesse sur toutes les voies aurait permis aux conducteurs de se déplacer facilement et en toute sécurité pour laisser plus d'espace aux travailleurs sur le bord de la route.

Quoi qu'il en soit, une campagne de sensibilisation du public sur ces nouvelles règles a été lancée mardi.

Avec les informations de Michelle Bellefontaine et La Presse canadienne