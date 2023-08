Old Crow profite d’un essor de la construction

Depuis quelques années, le village d’Old Crow, au Yukon, voit plusieurs grands projets de construction se concrétiser, dont un nouveau centre de santé et une résidence pour aînés, ce qui profite à l’économie locale.

Juste en face de l’école, des travailleurs de la construction s'activent, même un jour de week-end. Ici, le chantier ne prend pas de pause. On y retrouvera bientôt le nouveau centre de santé ainsi qu’un complexe de 10 logements attenant.

Tous les charpentiers de la communauté travaillent sur ce site alors c’est bon pour l’économie. Il y a beaucoup de ressources et d’occasions d’emploi , souligne la cheffe du gouvernement Vuntut Gwitchin, Pauline Frost.

Ouvrir en mode plein écran La construction du centre de santé et du complexe de logements devrait se terminer d'ici la fin de l'année ou au plus tard au printemps prochain. Photo : Cheryl Kawaja/CBC

Kibbe Tetlichi, un charpentier gwich’in, est heureux de pouvoir travailler sur le site depuis 2022 et de construire un lieu qui sera utile pour la communauté.

On est occupé, parfois nous avons à peine le temps de faire autre chose à la fin de la journée. Mais c’est chouette de faire partie de quelque chose comme cela dans mon village et de travailler avec les gens d’ici, notamment les jeunes qui s'initient dans le métier, et de les aider dans leur développement , dit-il.

Travis Forst est revenu dans sa communauté pour travailler sur ce projet, qui devrait être terminé d’ici la fin de l’année ou au printemps prochain.

Ça fait du bien de revenir à Old Crow et d’être en mesure de construire quelque chose qui servira pendant longtemps et qui aidera la communauté pour les années à venir , souligne-t-il avec un sourire.

Ouvrir en mode plein écran La résidence pour aînés a été nommée en l'honneur de Victoria Blake dont la maison s'est trouvée pendant des années sur le terrain sur lequel la résidence est maintenant construite. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

En plus du nouveau centre de santé, Old Crow a récemment inauguré sa nouvelle résidence pour aînés autonomes, un projet financé à plus de 10 millions de dollars par Ottawa. Pour le moment, aucun aîné n’y est installé, mais le processus d’application est en cours.

L’intention est d’offrir aux aînés indépendants la possibilité de déménager dans cette résidence, c’est donc un modèle de vie indépendant avec du soutien disponible , explique la cheffe Pauline Frost.

Ouvrir en mode plein écran Le nouveau centre communautaire d'Old Crow a été inauguré en mai 2022. Photo : Radio-Canada / Sarah Xenos

En 2022, la communauté avait aussi eu l’occasion d’inaugurer les nouvelles installations de son centre communautaire, construit face à la rivière Porcupine. Un peu plus de 13 millions de dollars avaient été investis dans ce projet par le gouvernement fédéral et le gouvernement territorial.

Une fois le centre de santé et le complexe de logement terminé, l’essor de la construction s’essoufflera quelque peu. Quelques projets de moindres envergures sont prévus dans les prochaines années, notamment l’agrandissement du bâtiment administratif du gouvernement Vuntut Gwitchin.

Avec des informations de Cheryl Kawaja